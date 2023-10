Fiordaliso, guai per la cantante: Quello che è successo al Gf è davvero vergognoso | Come reagirà Pier Silvio?

Fiordaliso, questa volta rischia grosso. E’ inaccettabile quello che è accaduto nella casa più spiata d’Italia

Una delle cantanti più amate nel panorama nazionale, con più di 40 anni di carriera alle spalle, è senza dubbio Fiordaliso. Ha raggiunto l’apice del successo negli anni Ottanta e ancora oggi è presente sulle scene televisive deliziando ancora il pubblico con la sua voce e la sua presenza.

All’anagrafe Marina Fiordaliso, nasce a Piacenza nel 1956. Grazie alla sua ironia, è riuscita sempre a prendere la vita con leggerezza ed a realizzare tutti i suoi sogni, diventando una delle cantanti più apprezzate nel panorama musicale nazionale.

Da sempre appassionata di musica, debutta nel piccolo schermo a soli 13 anni ed entra far parte dell’Allegra Compagnia. Alla fine degli anni Settanta, diventa un membro dell’orchestra Bugatti che le permette di incidere i suoi primi album.

Nel 1982 partecipa al Festival di Castrocaro e ottiene la vittoria con la canzone “Non voglio mica la luna“. Un brano che ha fatto la storia della musica italiana e che ancora oggi è intonato da milioni di persone. Tra gli altri capolavori che portano il suo nome ricordiamo “Fatti miei“, “Per noi“, “Il mare più grande che c’è” scritta dal grande Toto Cotugno appositamente per Fiordaliso.

Fiordaliso, la vita privata della cantante: amore e tormenti

Fiordaliso è una cantante italiana, ma anche un personaggio televisivo. Nel corso della sua carriera, infatti, ha partecipato a diversi programmi e talent show come l’Isola dei Famosi e Music Farm. Ha avuto modo di farsi conoscere ed amare dal grande pubblico raccontando aneddoti della sua vita privata e sentimentale. Un passato che non è sempre stato semplice e che l’ha portata a diventare mamma a soli 15 anni di Sebastiano: “Mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri. Era un periodo in cui ancora era una vergogna essere incinta”.

Tornata dall’Istituto per giovani ragazze madri, Fiordaliso sposa il papà di Sebastiano. Tuttavia, l’incubo non è finito per la cantante. “C’erano le botte, ma in quel periodo era nomale che una donna le prendesse. Però c’è un limite. Io voglio dire alle donne che ce la possono fare. Bisogna andare via subito. Io ce l’ho fatta, sono stata aiutata dalla mia famiglia. Mio padre mi ha salvato, Posso anche scusarlo perché aveva 17 anni, si è trovato improvvisamente a badare a una famiglia. Ma le botte non si usano mai”, ha confessato Fiordaliso.

Fiordaliso, al GF rischia grosso: comportamento inaccettabile

Fiordaliso, attualmente, è alle prese con una nuova esperienza televisiva. La cantante è diventata una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello NIP e sta costruendo relazioni con gente comune, non appartenente al mondo dello spettacolo. Sta dimostrando di essere una donna umile e schietta, ma talvolta si rischia di diventar vittima della propria spontaneità.

Infatti, in una conversazione intrattenuta con la coinquilina Rosa Chin, Fiordaliso ammette che aveva bisogno di quel meritato riposo che concede il Grande Fratello. Tuttavia, le cose non stanno andando come immaginava. A questo punto pronuncia una frase inaspettata che sta creando tantissime polemiche. “Ho detto: vado al Grande Fratello e non faccio niente… e invece anche qua lavoro come un ne*ro“: è questa la frase incriminata che rimanda alla vicenda accaduta a Fausto Leali, squalificato per aver pronunciato la stessa parola. A Fiordaliso toccherà la stessa sorte? Pier Silvio Berlusconi squalificherà la cantante? Non ci resta che attendere e vedere come andrà a finire la vicenda.