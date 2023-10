“Sei un incapace”: Fabrizio Corona attacca senza pudore un noto personaggio della radio | ‘Rissa’ in diretta

Fabrizio Corona, attacco in diretta ad una giornalista. Le accuse sono imperdonabili: ecco i dettagli della lite

Uno delle icone della televisione italiana è senza dubbio Fabrizio Corona. L’uomo che non deve chiedere mai, il bello e dannato che fa impazzire uomini e donne, diventato celebre per il suo carisma ed il carattere fuori dagli schemi che desta sempre qualche sospetto e qualche polemica.

Classe 1974, Fabrizio ha condotto una vita per niente noiosa e sempre ricca di avventure. Definito il re del gossip, Corona ha recentemente chiuso i conti con la giustizia ed oggi, è finalmente un uomo libero a tutti gli effetti.

Moltissime sono le vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto: a partire dalle foto ricatto di personaggi dello spettacolo, fino alla condanna per bancarotta, frode fiscale e corruzione di una guardia carceraria. Dopo 10 anni ed una vita da film, è totalmente libero e non dovrà più scontare alcuna pena del passato.

A comunicare la lieta notizia è stato il legale di Corona: “Finisce la pena di Fabrizio dopo decisamente troppo tempo. Sarà un uomo libero, anche fisicamente”. Tuttavia, si è espresso anche il diretto interessato con un messaggio che non lascia presagire nulla di buono: “Adesso sono libero di fare, ma soprattutto di parlare“.

Fabrizio Corona, torna a parlare di suo figlio Carlos

Fabrizio Corona, dopo 11 anni, è tornato in Rai e si è concesso ad un’intervista ai microfoni di Francesca Fagnani nel celebre programma “Belve“. Durante il colloquio con la conduttrice, il re dei paparazzi ha affrontato moltissimi temi della sua vita privata, parlando anche delle molte pillole che prende durante la giornata: “Ne assumo di tutti i tipi: per dormire, per svegliarmi, per stare in piedi, per allenarmi e per tranquillizzarmi: sono 100 in tutto“.

Tuttavia, ha affrontato anche temi delicati riguardanti suo figlio Carlos nato dall’amore con la showgirl Nina Moric. In particolare, Corona ha fatto riferimento alla malattia genetica del suo primogenito: “Adesso sta male. Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. Ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”.

Una di RadioRadio chiede a Corona se oltre alla roba delle scommesse è vero che farà outing sui giocatori omosessuali che ci sono in Italia

->lui le dà dell’incapace a fare la giornalista, spera che sia almeno una bella donna ed esce dalla trasmissione SIPARO pic.twitter.com/wSs6GxuF3o — Oliver Roundstone (@OliverRoundsto3) October 13, 2023

Fabrizio Corona, l’attacco in diretta: “Sei incapace”

Tra i tanti lati caratteriali di Fabrizio Corona, è celebre anche la sua irriverenza ed arroganza. Nei giorni scorsi, il re del gossip è stato ospite in diretta dell’emittente Radio Radio per commentare lo scandalo che ha fatto emergere in merito ad alcune scommesse illegali in ambito calcistico. Sulla testata giornalistica Dillinger News, Corona confessa: “Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c’è ben altro. Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo”.

In relazione a queste dichiarazioni, la speaker di Radio Radio chiede a Corona se avesse intenzione di rivelare i nomi dei presunti calciatori omosessuali. Fabrizio, però, non apprezza questa domanda e sbotta: “Dai, ma mi fai in questo momento questa domanda? Ma vergognati, cosa fai gossip davanti a un’inchiesta del genere? [..] Stai parlando di un’inchiesta che può chiudere il calcio italiano, che manda le squadre più importanti in serie B, che elimina metà della squadra della nazionale e mi chiedi dei gay? Ma ce la fai? Non sei capace”.