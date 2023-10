Roberta Morise, addio per sempre a Carlo Conti: La showgirl ha un nuovo amore | Lo conoscete tutti è famosissimo

Per i romantici e soprattutto nostalgici che speravano di rivedere assieme Carlo Conti e Roberta Morise, dovranno mettersi l’anima in pace in quanto, siamo spiacenti di comunicare che la showgirl ha ufficialmente trovato un nuovo amore.

Le speranze di rivedere assieme Carlo Conti e Roberta Morise in realtà erano già pari a zero da quando si sono lasciati nel 2011 dopo 7 anni di fidanzamento. La loro storia aveva così tanto fatto emozionare i fan, che in molti hanno sperato fino all’ultimo di poterli rivedere insieme. Ma è ovvio che non sarebbe successo, visto che Conti l’anno dopo la loro separazione, sposò la costumista, Francesca Vaccaro, dalla quale ebbe un figlio.

Non solo Carlo aveva voltato pagina, ma anche Roberta lo fece, anche se per lei le cose furono più complicate. Ad ogni modo, vi sveliamo il nome della nuova fiamma della conduttrice, grazie al quale ha ritrovato il sorriso.

Il nuovo amore di Roberta Morise

Roberta Morise, dopo aver chiuso con il suo amore storico, Carlo Conti, con il quale ha mantenuto comunque un buon rapporto di stima e anche lavorativo, avendo partecipato loro a diversi programmi Rai, aveva voltato pagina, con quello che sarebbe diventato l’attuale fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Giulio Fratini. Come avrete potuto intuire da questa frase, anche con lui le cose andarono male, portandola a chiudere un’altra love story.

Tra l’altro dopo di Fratini, a Roberta sono stati attributi flirt con Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto, prontamente smentiti dalla stessa la quale aveva dichiarato: “Sono persone che conosco, che stimo e che mi stimano ma è assurdo non poter frequentare qualcuno senza passarne per la fidanzata. All’inizio certe pseudo notizie mi facevano ridere, poi un po’ ne ho sofferto…”.

Fidanzato “stellato”

Dopo gli amori finiti, Roberta Morise è tornata a sorridere, grazie al suo nuovo amore, il quale è molto famoso e anch’esso molto amato dai fan, stiamo parlando dello chef stellato, Enrico Bartolini, con il quale è stata pizzicata per le vie di Roma, in atteggiamenti molto intimi. Nonostante i due non abbiano ancora fatto una dichiarazione ufficiale, quei baci e carezze hanno parlato per loro.

Tra Roberta ed Enrico pare esserci molto feeling e i fan sono molto contenti per loro, soprattutto dopo aver visto quell’anello al dito della Morise. Che siano già pronti a fare le cose sul serio? Ovviamente per il momento, questi sono solo pettegolezzi, ma sicuramente se fossero confermati, saremmo molto felici per loro.