Albano Carrisi, dopo anni arriva la confessione piccante: Ecco cosa fa ogni giorno con Loredana Lecciso

L’Albano Carrisi che di certo non ti aspetti. La confessione, decisamente intima e piccante, su di lui e Loredana. Cosa fanno ogni giorno.

Indubbiamente ancora oggi è il cantante originario di Cellino San Marco, dove tuttora vive con la sua famiglia allargata, uno dei più amati non solo in Italia e nel mondo. E lo dimostra il fatto che ogni suo concerto è da vedersi, senza se e senza ma, come un autentico bagno di folla. Ora è poi impegnato con un nuovo tour.

Sta per andare in Australia, dunque dall’altra parte del mondo, a cantare con colei che è stata sua moglie per tantissimi anni, nonché la madre di suoi ben 4 figli. Ovviamente stiamo parlando della meravigliosa Romina Power che ha dato felicissima la novella della nuova data tramite la condivisione di un post sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Tuttavia i fan di Loredana Lecciso che fa coppia con Albano da vent’anni possono dormire sonni tranquilli. Lui e l’attrice e cantante americana sono oggi soltanto grandi amici. Il bene è forte ma fraterno. Lo ha specificato tante volte lo stesso artista pugliese e a Verissimo, dalla divina Silvia Toffanin, lo ha ribadito ancora.

Albano Carrisi, cosa fanno lui e Loredana tutti i giorni

Il loro è solo un sodalizio artistico e professionale. La reunion artistica tra di loro è avvenuta poco prima dell’arrivo della pandemia e prosegue tuttora. Hanno pubblicato nuove canzoni e fatto tanti concerti in giro per il mondo. In tantissimi, per la verità i loro fan della prima ora, si augurano che potesse riscoccare la scintilla, ma così non è stato.

In ogni caso pare che la showgirl pugliese non veda affatto di buon occhio la Power . Inoltre si sussurra l’antipatia sia assolutamente reciproca. E ciò è indubbiamente fonte di grande dispiacere per Albano che sogna una famiglia bella unita. Fatto sta che ora lui si è lasciato andare a una confessione alquanto piccante che riguarda lui e Lory. Cosa fanno tutti i giorni. I fan basiti.

La sua grandissima intesa con la Lecciso, la forte confessione

Parlando della sua relazione con la Lecciso, che prosegue a gonfie vele e durante il quale ha messo al mondo Jasmine e Albano Jr detto Bido, l’artista ha svelato a Vanity Fair: ” Il se***o è come il cibo, quando ne hai bisogno devi nutrirti”. Ovviamente la sua dichiarazione ha lasciato sconvolto i più dal momento che lui non ha mai rilasciato dichiarazioni così private e intime.

In ogni caso le sue parole hanno fatto chiaramente intendere che dopo tanti anni l’intesa con la sua compagna è ancora molto forte sotto ogni punto di vista. E ciò è stato anche un modo per chiudere la bocca a tutte le numerose malelingue che continuano a sostenere che in realtà non sia così.