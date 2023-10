Roberta Abbruzzone, l’accusa gravissima arriva all’improvviso: “..mi ha denigrata” | Riguarda proprio lei

Roberta Bruzzone, accuse gravissime contro una donna famosissima: “..mi ha denigrata”. Ecco i dettagli della vicenda

Roberta Bruzzone è una celebre criminologa e psicologa forense apprezzata da ogni generazione che, negli anni, è diventata uno dei volti più acclamati del piccolo schermo. Energica, forte, in grado di badare a se stessa, è diventata ormai un esempio per tutte le donne che, con molta attenzione, seguono i suoi consigli.

Classe 1973, consegue una laurea in Psicologia Clinica con il massimo dei voti e si specializza in Psicopatologia Forense. La sua formazione prosegue negli Stati Uniti, in cui arricchisce il suo bagaglio culturale. Fin da piccola, Roberta è attratta dal mistero e dall’incognito, tanto che confessa: “Invece che avere paura dell’uomo nero, io lo andavo a cercare”.

Con più di 100 mila followers che costantemente la seguono sul suo account Instagram, la Bruzzone è diventata anche una celebre protagonista della televisione italiana. Conduce su Real Time “Donne mortali” e “La scena del crimine“.

Ospite in diverse trasmissioni televisive, l’eccentrica criminologa ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e ha rivelato aneddoti della sua vita senza alcun timore. Ha confessato di essere desiderata anche da molte donne e di ricevere molte avance: “Mi raccontano in modo puntiglioso dei loro sogni erotici in cui io sono la protagonista”.

Roberta Bruzzone, l’appello alle donne: “liberatevi dalla cultura maschilista..”

Roberta Bruzzone è ormai il primo nome che viene in mente quando si parla di crimini e femminicidi in Italia. Una donna che ama il suo mestiere e che trasmette tutta la sua passione anche a chi la ascolta con attenzione. Roberta è l’autrice anche del libro “Favole da incubo” in cui racconta dieci casi di donne che sono state massacrate da chi diceva di amarle. “Il nostro obiettivo era trovare quelle che meglio incarnassero i 10 stereotipi più diffusi sulle donne che portano ai pregiudizi di genere, che spesso hanno degli epiloghi terribili”, ha raccontato la criminologa.

Roberta cerca costantemente di informare ed educare le donne a sentirsi libere, non vincolate da stereotipi di genere e non radicate alla cultura maschilista: «L’unica forma di difesa è la prevenzione. E dunque un cambiamento radicale dei modelli educativi. Il problema è che gli stereotipi di genere agiscono anche sulle donne. Spesso i loro nemici sono le donne stesse, aggrappate a modelli educativi beceri e quegli stessi modelli li trasmettono alle nuove generazioni. Molte donne sono convinte che non ha senso se non si realizzano in ambito familiare o nella maternità».

Roberta Bruzzone, le accuse sono gravi: “Mi ha denigrata”

Roberta Bruzzone è una criminologa e psicologa forense molto amata dal pubblico italiano. Molto evidente è che il suo mestiere lo fa con passione e dedizione e lei stessa ha confessato di non aver mai desiderato altro nella vita. Ospite in diversi programmi televisivi, la Bruzzone ha raggiunto sempre più popolarità ed è diventata a tutti gli effetti un personaggio pubblico. Come tale, spesso si trova al centro del gossip che non apprezza particolarmente.

Un episodio risalente al 2015, ha profondamente colpito la criminologa. Si tratta di una imitazione di Virginia Raffaele che è stata molto apprezzata dal pubblico, ma non da Roberta. La criminologa ha confessato: “Non è per la parodia (…) ciò che mi ha offeso profondamente è stato il taglio che questa volta la Raffaele ha dato al mio personaggio. Mi dipinge come una poco di buono e denigra il mio lavoro (…). Ecco, questo lo trovo veramente disdicevole ed offensivo“.