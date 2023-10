Rudy Zerbi, come non l’avete mai visto: Il coach infuriato in diretta tv | “…mi avete stufato”

Rudy Zerbi, una furia in diretta televisiva. Questa volta non è riuscito a trattenersi: “Mi avete stufato..”

Rudy Zerbi è il professore di canto del talent show Amici di Maria De Filippi. Il suo obiettivo è quello di formare i giovani talenti per migliorare le loro performance canore e permettere loro di avere un brillante futuro artistico.

Rudy si appassiona alla musica fin dalla giovanissima età ed inizia a lavorare come disc jockey in una discoteca e in alcune emittenti radiofoniche private. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza. Tuttavia, è costretto ad abbandonare gli studi per dedicare tutto il tempo alla sua amata musica.

Rudy fa tanta esperienza come cacciatore di talenti e produttore discografico presso la casa Sony Music. Tuttavia, questo non è il suo destino e poco dopo decide di abbandonare la Sony per diventare il volto più celebre della scuola di Canale 5. Il professore di canto ha espresso il suo pensiero su Maria: “Quando ho smesso di lavorare in Sony lei è stata molto carina e mi ha proposto di partecipare ai suoi programmi.”.

Quanto alla vita privata del docente, Rudy ha quattro figli nati da tre donne diverse. Tommaso e Luca nascono dall’amore della prima moglie Simona, mentre da Carlotta Miti nasce il terzogenito Edoardo. Dall’ultima relazione con Maria Soledad Temporini nasce Leo, il più piccolo dei 4 figli.

La difficile scoperta di Rudy Zerbi

All’anagrafe Rodolfo Zerbi, nasce nel 1969 a Lodi. È figlio di Luciana Ciana e Davide Mengacci, ma quest’ultimo non riconosce il piccolo Rudy alla nascita. Il cognome Zerbi viene dall’uomo che ha intrapreso, in seguito, una storia con sua madre e ha deciso anche di adottare suo figlio.

Rudy solo all’età di 30 anni scopre la vera identità di suo padre quando sua madre, malata di cancro, temeva di poter passare a miglior vita e decide di confessare tutta la verità al figlio. “Quando scopri che la tua vita è diversa da quella che pensavi è difficile rimanere impassibili. È bellissimo da una parte, dall’altra è difficilissimo. Ho scoperto la verità quando ero già papà e lui nonno”, ha confessato il docente di Amici.

Rudy Zerbi, una furia in diretta televisiva

Sono giorni difficili nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove alcuni allievi, tra cui Holly Francisco ed Ezio, non stanno tenendo un comportamento esemplare. Proprio quest’ultimo, a causa di un provvedimento disciplinare, non si è esibito durante la puntata. Tuttavia, in casetta ha svolto il compito che gli era stato assegnato dal docente Rudy, ma qualcosa è andato storto.

Lo studente, infatti, ha scordato il testo del brano “Magnifico” e ha confessato: “Chiedo scusa a tutti se ho sbagliato. Questa canzone nel momento in cui mi è stata assegnata avevo un po’ storto il naso perché non la sentivo mia”. Rudy Zerbi è andato su tutte le furie e in diretta televisiva ha rimproverato il giovane: “Avete stufato con questa storia delle canzoni che non sentite vostre”.