“Sono stati addestrati per…”: Pechino Express, a poche ore dall’inizio arrivano delle indiscrezioni terribili

Pechino Express, spunta l’inaspettata rivelazione: “Sono stati addestrati per..”. Tutti i dettagli della vicenda

Pechino Express è un celebre talent show italiano che va in onda dal 2012. Inizialmente trasmesso su Rai 2, dal 2020 va in onda su Sky Uno ed in replica su TV8. Si tratta di un programma televisivo d’avventura, in cui i concorrenti mettono alla prova le proprie capacità di adattamento.

Le coppie devono compiere un lungo viaggio, con diverse tappe, al fine di raggiungere la destinazione finale. La difficoltà consiste nella minima dotazione che hanno per sopravvivere e per sopperire alle loro esigenze primarie.

I concorrenti devono socializzare con culture diverse dalla propria e devono cercare modi alternativi per farsi pagare i trasporti dagli abitanti della zona e riuscire, quindi, ad avvicinarsi alla meta finale. Dopo aver superato alcune missioni, i concorrenti trovano un libro rosso a metà percorso.

Il loro compito è quello di firmare il libro per testimoniare il loro passaggio in quella zona. Ottiene la vittoria la coppia che per prima arriva alla destinazione. Il conduttore della trasmissione segue e commenta i percorsi dei partecipanti e le varie sfide a cui devono sottoporsi.

Tutto pronto per Pechino Express 2024, ecco il cast

Per la nuova edizione di Pechino Express che andrà in onda nel 2024, è tutto pronto per avviare le riprese del celebre talent show. Alla conduzione ci sarà Costantino Della Gherardesca affiancato da un inviato speciale, ovvero Fru dei The Jackal. L’inviato è stato un concorrente speciale della scorsa edizione del talent che ha fatto coppia fissa con Aurora Leone.

Anche il cast di questa nuova edizione è completato e sicuramente ne vedremo delle belle. Tra i concorrenti ci saranno Fabio ed Eleonora Caressa, i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara, Artem e Antonio Orefice, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, Kristian Ghedina Francesca Piccinini, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo ed, infine, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi.

Pechino Express, le inedite rivelazioni: “Sono stati addestrati”

Il cast è pronto a partire per questa nuova avventura che metterà a dura prova il loro benessere fisico e mentale a causa dello scarso confort che hanno a disposizione. I concorrenti si metteranno in gioco e con sacrificio e grinta, dovranno ricorrere al loro istinto di sopravvivenza. Le coppie dovranno percorrere la “rotta del dragone” che parte dal Vietnam del nord e termina in Sri Lanka.

Tuttavia, a poche ore dalla partenza dei concorrenti per questa magnifica avventura, arrivano delle terribili indiscrezioni secondo cui i partecipanti dell’edizione 2024 siano stati “addestrati” dai propri agenti. Una notizia sconvolgente che è stata diffusa dall’esperto di gossip Amedeo Venza. Sui social network scrive: “Oggi partono anche i protagonista di Pechino Express e ci sono già dei dissapori tra i concorrenti, iniziati durante il servizio fotografico per la stampa. Qualcuno pare sia stato addestrato dalla propria agenzia per litigare con tutti e creare dinamiche. Addirittura ho saputo che alcuni concorrenti mostreranno dissenso nei confronti del conduttore”.