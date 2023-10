Filippa Lagerback, sapete quanto guadagno la modella? Cifre che sfamerebbero mezzo mondo

Ma voi lo sapete quanto guadagna la bella Filippa Lagerback? È una cifra che in molti si sognano, sono rimasti tutti senza parole dopo aver visto tutti quegli zeri.

Filippa Lagerback è un’ex modella di 50 anni, la quale decise di abbandonare le passerelle di moda per il mondo della televisione, la quale le regalò non solo una carriera solida, ma anche una storia d’amore che dura da più di 20 anni. Non tutti se la ricorderanno, ma lei è stata una tra le prime a spiccare nello spot della birra Peroni.

Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, Filippa è legata sentimentalmente con il conduttore Daniele Bossari dal 2001, i quali sono poi convolati a nozze nel 2018. La coppia ha avuto anche una figlia, Stella. Nonostante gli alti e bassi che ha avuto nel corso della sua vita, grazie alle scelte che ha fatto, Filippa Lagerback guadagna uno stipendio consistente. Ecco di che cifre stiamo parlando.

Ecco quanto guadagna Filippa Lagerback

Filippa Lagerback è elettrizzata al pensiero di tornare insieme a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in questa nuova edizione di Che tempo che fa. Molte cose cambieranno, in primis l’emittente che la manderà in onda, passando dalla Rai al Canale 9. Filippa è nello staff di Fazio da 18 anni ed è felice del ruolo che ricopre, non le interessa cambiare.

Ecco che cosa ha dichiarato in merito: “Il programma dura da 20 anni, io sono coinvolta da 18: sono… maggiorenne. Noi tre, poi, ci sosteniamo a vicenda: non ci vediamo molto al di fuori della trasmissione, ma forse è il segreto per cui è tanto che stiamo assieme…”.

La modestia è la sua più grande virtù

Filippa Lagerback è sempre stata una donna molto riservata, in molti si sono chiesti quanto potesse guadagnare la nota conduttrice, ma lei non ha mai voluto ostentare il suo patrimonio. Possiamo solo immaginare che il suo cachet a Che tempo che fa sia molto più basso di quello che percepisce Fabio Fazio, cioè 2 milioni di euro e di quello che guadagna Luciana Littizzetto, cioè 20 mila euro per ogni monologo.

Sicuramente però il suo compenso sarà comunque una cifra a 4 zeri, che permette a Filippa di vivere in armonia e senza pensieri economici insieme alla sua famiglia. Sappiamo che dopo la vincita di 100mila euro di Daniele Bossari al Grande Fratello, la loro condizione è migliorata, anche se la metà di quella cifra, i coniugi l’hanno data in beneficenza e con la restante parte hanno pagato non solo il matrimonio, ma ci hanno ristrutturato casa.