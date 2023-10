Imma Tataranni, nuovo spoiler sulla prossima stagione: Un personaggio potrebbe dire addio per sempre

Allarme spoiler per la prossima stagione di Imma Tataranni, un personaggio potrebbe salutare il suo pubblico, potreste non essere felici di questa rivelazione. Vedete voi se volete leggerla o meno.

Imma Tataranni, la fiction Rai, arrivata fino alla sua terza stagione, terminata qualche giorno fa con la messa in onda dell’ultima puntata, è pronta a tornare con una quarta stagione, probabilmente dall’anno prossimo. I fan non vedono l’ora, anche perché la fine lascia aperti più interrogativi, che i telespettatori avrebbero voluto sapere subito.

Ma ahimè, come in tutte le fiction, tra un finale di stagione e l’altro, ci sono sempre quei momenti di suspence lasciati a metà, che attenderanno di essere svelati, soltanto con la nuova stagione. A proposito di interrogativi lasciati aperti, volevamo rilasciarvi uno spoiler molto appetibile. Un personaggio molto amato potrebbe dire per sempre addio al cast?

Lo spoiler di Imma Tataranni

L’ultima puntata della terza stagione, della fiction Rai, Imma Tataranni, è stata un successone, in quanto ha raggiunto picchi di ascolto notevoli. La Rai ha battuto tutti, grazie ad Imma con quel 27.55 di share, ha battuto la concorrente Mediaset e il suo Grande Fratello, il quale ha raggiunto il 17.91% di share.

Quella particolare puntata poi, è stata la più seguita dell’ultima stagione, segno che i fan non vedono l’ora di sapere come andrà a finire la storia. Eppure c’è stato un particolare colpo di scena che non è piaciuto molto.

Ecco a chi potremmo dire addio

Come dicevamo, la fiction Rai, Imma Tataranni, è giunta all’ultima puntata della sua terza stagione. In attesa di vedere la quarta stagione, c’è un particolare spoiler che sta girando, dopo aver visto quelle scene. Ecco chi è il personaggio che potrebbe dirci addio: “In questa terza stagione ogni personaggio vive un cambiamento: Imma, mia madre, è diventata più passionale, Pietro, mio padre, si rimette in gioco con una conoscenza femminile e io, ormai cresciuta, decido di dire addio ai genitori…”.

Ovviamente è ancora presto per tirare le somme, ma se così fosse, vorrebbe dire che Valentina De Ruggeri, potrebbe dirci addio per sempre, anche se dalla frase potrebbe doversi allontanare anche solo per pochi giorni. In attesa di scoprire maggiori dettagli, ecco come ha reagito la De Ruggeri, alla notizia dello share altissimo dell’ultima puntata: “È un momento davvero fortunato e anche io sento di avere un po’ di merito per questi risultati”. Ed è proprio così, grazie alla sua bravura, ha già trovato un altro lavoro in un’altra fiction.