Giovanna Mezzogiorno, dal successo ad un episodio orribile: “Mi sono rotta le….” | Dramma senza fine

Giovanna Mezzogiorno, ha subito un dramma non da meno, in quanto ha capito molte cose in maniera molto dolorosa. Ecco che cos’è successo alla famosa attrice, chissà se i fan resteranno amareggiati per questa situazione?

Come dimenticarla, Giovanna Mezzogiorno è un’attrice e regista italiana di 48 anni, famosa per aver interpretato diversi ruoli di successo, come per esempio Giulia ne L’ultimo bacio o Giovanna in La finestra di fronte e molti altri ancora.

Grazie alla sua bravura nella recitazione, nel corso della sua carriera ottenne diversi premi e riconoscimenti, portandola alla ribalta in quel mondo, pieno di competizione e forse un pizzico di cattiveria. A tal proposito, la Mezzogiorno ha raccontato di un particolare episodio che francamente non si meritava.

Il dramma di Giovanna Mezzogiorno

Giovanna Mezzogiorno ha avuto una vita entusiasmante per quanto riguarda il contesto lavorativo e anche in amore le cose per un certo periodo sono andate bene. Mamma di due gemelli, l’attrice ha ufficializzato il suo divorzio nel 2022, nonostante questo, Giovanna vive a Torino con i suoi due figli.

D’altronde, l’amore finisce, ma quello per i propri figli non finirà mai. A proposito di cose che non finiscono, il suo talento è rimasto sempre invariato nel corso del tempo, anche se in molti se lo sono dimenticati, concentrati soltanto sul suo aspetto fisico che cambiava.

Body shaming per l’attrice

Giovanna Mezzogiorno ha esordito da poco nel suo ruolo di regista, grazie al cortometraggio, Unfitting, nel quale denuncia gli episodi di body shaming che ogni donna, vip o meno, subisce nel momento in cui il proprio corpo cambia. La Mezzogiorno è sempre la stessa attrice dalla medesima bravura, eppure molti registi, amici e colleghi le hanno voltato le spalle, appena ha preso quei chili in più, che a detta loro e di tutti gli haters sui social, sono sbagliati.

In un mondo fatto di apparenza, la Mezzogiorno ha voluto dare una sua visione delle cose con Unfitting. Ecco che cosa ha dichiarato in merito:

“La maggior parte si è rotta le scatole di essere vincolata a questi modelli di bellezza. Il termine bellezza è opinabile, diciamo che questi modelli di pseudo perfezione fanno sentire la maggioranza delle persone – non tutti siamo modelli – in una condizione di disagio. A molti livelli: sul lavoro, in famiglia o tra amici…Sono stata molto criticata – non apertamente, non te lo dicono in faccia – quando avevo preso molto peso e non corrispondevo più all’immagine che le persone avevano di me…”. Come il personaggio del suo cortometraggio, anche Giovanna non ha nessuna intenzione di farsi abbattere da questi atteggiamenti, ma di proseguire a testa alta nel suo lavoro, in quanto non ha nulla di cui vergognarsi.