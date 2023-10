Bianca Guaccero, la notizia arrivata fra capo e collo: Dopo addio arriva l’annuncio inaspettato | Pubblico incredulo

Bianca Guaccero, la novità è inaspettata. Nessuno poteva immaginare questo annuncio. Ecco cosa è accaduto.

Per tanti anni attrice di fiction televisive e film, con qualche apparizione anche al cinema, oggi Bianca Guaccero è diventata il volto del piccolo schermo alla conduzione di programmi molto amati dal pubblico italiano.

Un’artista a tutto tondo che ha amato ogni incarico ed ogni ruolo che le è stato affidato. «Non ho mai voluto fare una scelta netta. In passato ho sofferto del fatto che si ragionasse per compartimenti stagni: o fai l’attore o fai la televisione. Addirittura, o fai l’attore di cinema o fai le fiction. Distinzioni limitanti».

Nasce a Bitonto, un paese in provincia di Bari, nel 1981. Durante l’adolescenza, Bianca ha un sogno nel cassetto: ama le stelle e desidera diventare un’astrofisica come Margherita Hack. Tuttavia, il destino ha in serbo un piano differente per la bella pugliese.

Debutta nel 1999 al cinema nel film “Terra bruciata” di Fabio Segatori e “Il grande spirito” di Sergio Rubini. Per il piccolo schermo, invece, ha recitato in “Capri”, “Mia madre”, “Sotto copertura”, “Fino all’ultimo battito”.

Bianca Guaccero, la carriera da conduttrice

Bianca Guaccero, oltre che una talentuosa attrice in grado di interpretare ruoli differenti, ha intrapreso anche una brillante carriera da conduttrice televisiva. La bella pugliese è stata il volto del varietà “Detto Fatto“, in sostituzione a Caterina Balivo. Una nuova esperienza che Bianca affronta con coraggio e passione: «Sono entrata in punta di piedi in un programma plasmato addosso ad un’altra persona. Sono entrata da attrice, con il bagaglio di esperienza di set e teatro».

Bianca Guaccero, dopo l’addio, torna una novità importante

Bianca Guaccero è una donna in carriera che, con passione e tanta volontà, riesce a portare a termine i suoi progetti. Tuttavia, dopo tre anni di presenza fissa nel varietà Detto Fatto, il programma è stato chiuso dai vertici Rai provocando la forte delusione della conduttrice. Bianca non si è affatto arresa e dopo un anno di stop, arriva un’importante novità che ha spiazzato tutti.

La Guaccero è pronta per tornare in televisione alla conduzione di un nuovo show, “Liberi tutti!” in onda su Rai 2 dal 23 ottobre 2023. Lo show si ispira al fenomeno giovanile delle “Escape room”, in cui i concorrenti presenti nella sala, tramite enigmi e giochi, dovranno trovare la via d’uscita nel minor tempo possibile. «Una rivincita personale? In realtà, ho sempre pensato che nella vita sia importante anche fermarsi, per capire come continuare ad evolvere. E sono stata vicino a mia figlia», così Bianca commenta il suo tanto atteso ritorno in televisione.