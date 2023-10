Rai nella catastrofe durante una diretta: Una cosa così non era mai successa | Gravissimi danni

La Rai ancora una volta nella bufera. Catastrofe vera e propria durante la diretta. Una cosa così non era mai successo.

Non c’è mai davvero pace per l’Azienda di Viale Mazzini. Dopo le tante polemiche per via dell’addio di Fabio Fazio che è da pochissimo approdato sul 9 con il suo seguitissimo Che Tempo Che Fa, ora a tenere banco praticamente ovunque è il caso Pino Insegno. Il suo Mercante In Fiera, in onda su Rai 2, non convince i telespettatori.

Difatti non supera praticamente mai il 2% di share. Ora sono stati inseriti dei vip come concorrenti con la viva speranza che le cose possano cambiare in positivo ma la concorrenza è tanta e super agguerrita. E il conduttore lo sa bene. Lui non sta vivendo un gran momento anche perché, come ha confessato lo stesso, non sopporta molto le critiche che di fatto lo fanno soffrire.

In sua difesa è sceso l’AD Rai Roberto Sergio che lo ha difeso a spada tratta, ribadendo la grandissima stima che l’Azienda ha nei suoi confronti. Niente chiusura anticipata dunque, come si sussurrava in Rete, per il quiz. Tanto più che lui è il conduttore di questa stagione televisiva sul quale maggiormente punta la Rai.

Rai, ennesima gatta da pelare, una vera catastrofe

Non per nulla sarà proprio lui a prendere le redini de L’Eredità quando a gennaio, dopo le festività natalizie, ritornerà in onda su Rai 1. L’abbandono del gioco da parte di Flavio Insinna ha rappresentato la classica doccia fredda per i più. Il suo annuncio, tra le lacrime, è stato poi davvero duro da digerire.

Tuttavia ora la Rai ha un’altra gatta da pelare. E non stiamo parlando del fatto che l’approdo su Rai 3 della Bortone non sta andando molto bene, così come il fatto che il ritorno nei pomeriggi di Rai 1 di Caterina Balivo non sia un grandissimo successo. No, qui si parla di una cosa che effettivamente non si è mai vista. Una vera e propria catastrofe.

Salta tutto durante la diretta

In poche parole durante la diretta della partita di calcio Italia- Inghilterra qualcosa è andato storto e non ha funzionato. Del resto con la diretta e il maltempo che imperversa in questi giorni è normale che ci siano dei problemi tecnici. E qui erano legati all’audio. In sostanza il telecronista, e stiamo parlando di Alberto Rimedio, per un certo periodo non sentiva nulla in cuffia.

In ogni caso ha proseguito imperterrito, da grande professionista quale è con il suo operato, direttamente da Wembley. “ Non sento niente, non sento niente”, ha dichiarato il giornalista a mezzora dall’inizio del match. Pochi istanti dopo il problema pareva risolto ma così non è stato. In ogni caso, lo ribadiamo, lui è stato comunque impeccabile. Chapeau!