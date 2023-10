Michelle Hunziker, il suo cuore torna a battere: Altro che Tomaso Trussardi | Ora c’e solo lui

Michelle Hunziker, la splendida showgirl svizzera ha un nuovo amore. Ciao Ciao Tomaso Trussardi. Ora per lei c’è solo lui.

Il suo secondo marito se già tempo fa, a quanto pare, se ne era fatto una ragione, ora dovrà farsene ancora di più e metterci, come si suol dire. una bella pietra sopra. La sua ex moglie non ne vuole più sapere di lui come compagno di vita. Ha voltato definitivamente pagina da quel punto di vista.

Se lo scorso anno si era lasciata andare tra le braccia del sensuale medico Giovanni Angiolini, ora ha un altro bellissimo nel cuore. Forse per l’ex star del GF aveva preso una sonora sbandata che è durata dalla primavera alla fine dell’estate 2023, con tanto di foto bollenti realizzate soprattutto in Sardegna, la terra nativa di lui, dai paparazzi.

Tra l’altro c’erano state pure le presentazioni ufficiali in famiglia. Dunque si pensava che i due facessero sul serio. Fatto sta che quando a settembre lei è tornata alla base, nella sua casa di Milano, il legame era bello che finito. Successivamente si è parlato di ritorno di fiamma con l’affascinante imprenditore bergamasco, ma niente di fatto neanche in quel caso.

Michelle Hunziker, il suo cuore torna a battere ma non per Tomaso

Secondo amici vicinissimi a lui, Tomaso lo avrebbe voluto con tutto se stesso ma lei no. E così il suo sogno di riavvicinamento è svanito. In ogni caso sono rimasti in ottimi rapporti anche per il bene assoluto della creature che hanno in comune e che sono ancora alquanto piccini. E stiamo ovviamente parlando di Sole e Celeste.

Fatto sta che se lui pare che sia ancora single, lo stesso non si può più dire di lei. Difatti ormai è praticamente certo che nel suo cuore ci sia un altro uomo. Parliamo sempre di un bellissimo, nonché di un medico. Insomma, pare che la Hunziker subisca in qualche maniera il fascino del camice. Ed è uno che nel suo passato, come ha confessato Alessandro Rosica, ha frequentato pure Paola Barale.

Il suo nuovo presunto amore

Parliamo di Alessandro Carollo , l’osteopata dei vip, di 41 anni. A quanto pare i due domenica si sono dedicati a una bella gita in moto in compagnia di alcuni amici centauri. Michelle si è fatta immortalare in sella a una Ducati rossa che è la stessa dove è apparso lui in un altro scatto social ma sul suo Profilo Instagram. Anzi, sembra che sia proprio la sua.

Ciò ha detestato più di un sospetto come i like repentini che i due si scambiano. Ora chiaramente i paparazzi sono in agguato per coglierli in flagrante e magari documentare pure un bel bacio. Fatto sta che ora il dottore ha ben altro a cui pensare. Difatti è da poco venuto a mancare il suo amatissimo papà al quale ha dedicato un dolcissimo post.