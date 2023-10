Grande Fratello, una concorrente sbugiardata da due coinquilini: ” Sta fingendo…” | Gelo nella casa

Grande Fratello, un’inquilina sbugiardata da due coinquilini. ” Sta fingendo…” e il gelo cala.

Si sta facendo sempre più avvincente l’esperienza nella Casa Più Spiata d’Italia. I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e ora in molti sono sconvolti per l’uscita di scena, di sua volontà, della bellissima Heidi Baci. Ciò che lasciato perplessi è che la ragazza ha cambiato idea mille volte sul suo interesse per Massimiliano Varrese.

Fatto sta che il ballerino e attore ci è rimasto malissimo avendo preso una super cotta per lei. Lei che lo ha definito più di una volta pesante. A consolarlo stavolta è stata anche la sua più acerrima nemica. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi che lui ha attaccato a parole in tutti i modi. E ora, profondamente scosso, le ha anche chiesto scusa mentre si abbracciavano.

L’attrice è tra le preferite in assoluto dei telespettatori e infatti anche quando i suoi compagni di avventura la mettono al televoto il pubblico la salva sempre dall’eliminazione. Ha indubbiamente trascorso momenti molto duri ed è sovente isolata. Da qualche settimana però ha al suo fianco il più giovane Giuseppe Garibaldi.

Grande Fratello, l’inquilina è stata sbugiardata, ” Sta mentendo”

Il bidello calabrese ha lasciato sconvolti i più per il suo repentino cambio di interesse a livello sentimentale. Se infatti inizialmente era ben chiaro che fosse preso da Samira Lui, poi ha deciso di lasciarla perdere. Lui non era interessato, come sostengono in tanti sul Web, a una mera amicizia con lei. Tuttavia lei lo vede solo come amico ed è fidanzatissima.

Fatto sta che quando lui non l’ha più degnata di uno sguardo, lei ci è rimasta malissimo e gli ha fatto quasi una scenata di gelosia. Lui non se l’aspettava. E questo modo di fare dell’ex professoressa de L’Eredità ha lasciato perplessi i più, compreso Alfonso Signorini. In ogni caso non è lei l’inquilina che è stata sbugiardata.

Beatrice Luzzi, una calcolatrice secondo i colleghi

Stiamo infatti parlando della divina Beatrice Luzzi che è una splendida attrice che ha avuto un grandissimo successo nella soap di Canale 5 Vivere che ha lanciato nel vasto mondo dello Spettacolo anche Alessandro Preziosi. E ora suoi due colleghi hanno detto la loro dalle pagine di Chi sulla sua relazione con Garibaldi. Parliamo di Fabio Mazzarri e di Fabio Massimo Bonini.

Entrambi hanno invitato il bidello. che ha 22 anni in meno della rossa inquilina., a tenere gli occhi ben aperti. Non per nulla, a detta di entrambi lei, essendo una bravissima attrice, ” sa muoversi tra finzione e realtà”. In poche parole lei potrebbe esserci avvicinata a lui, da grande calcolatrice, per cercare di essere amata maggiormente dal pubblico, anche se poi i sentimenti sono imprevedibili.