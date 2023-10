Eleonora Giorgi, la malattia arrivata all’improvviso: Non ha potuto far nulla | Gravi conseguenze per l’attrice

Eleonora Giorgi, nessuna soluzione per la malattia improvvisa. Ha cambiato radicalmente la sua vita, ecco i dettagli

Uno dei volti più celebri del mondo dello spettacolo è senza dubbio quello di Eleonora Giorgi. Un’artista nazionale che raggiunge l’apice del successo e della popolarità negli anni Settanta ed Ottanta e che è diventata un’icona di bellezza e stile nel panorama italiano.

Classe 1953, il debutto nel grande schermo avviene all’età di 20 anni nella pellicola “Storia di una monaca di Clausura”. Sin dagli esordi, Eleonora dimostra la sua versatilità ed è in grado di interpretare personaggi molto diversi tra loro: passa da interpretazioni più sexy a ruoli drammatici.

In seguito, si specializza anche nelle commedie e collabora con artisti di fama internazionale quali Renato Pozzetto, Carlo Verdone, Adriano Celentano e molti altri. Raggiunge un successo clamoroso, tanto da essere fortemente desiderata da registi come Federico Fellini e Dario Argento.

Quanto alla vita sentimentale dell’attrice, Eleonora ha un passato turbolento. Nel 1979 sposa Angelo Rizzoli e dal loro amore nasce il primogenito Andrea. A seguito dello scandalo della P2 a cui è sottoposto Angelo, la coppia decide di separarsi. Dopo la rottura, l’attrice si lega a Massimo Ciavarro e mettono al mondo Paolo nel 1991.

Eleonora Giorgi, la terribile malattia

Eleonora Giorgi, alla veneranda età di 70 anni, è ancora presente nelle scene televisive e si dedica al piccolo schermo. L’attrice, infatti, è stata una concorrente del Grande Fratello VIP in cui ha potuto farsi conoscere meglio dal grande pubblico mostrando anche le fragilità. Oggi è felice ed è diventata nonna di Gabriele, nato dall’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Tuttavia, il passato di Eleonora non è sempre stato semplice. In pochi ricordano che la Giorgi ha dovuto far i conti con una terribile malattia che ha minato la sua serenità. Il malessere, la depressione e la tristezza che ha provato da ragazza, l’hanno condotta nel mondo della dipendenza della droga: “Mi passano la pipa [..] c’era l’oppio, il babbo dell’eroina, ho dormito meravigliosamente, pensavo di aver trovato una medicina. Io ero disciplinata nell’uccidermi, non volevo più vivere, se ci ripenso si che piango, la consideravo una medicina che sospende dalla vita”.

Le conseguenze della terribile malattia

“L’eroina è più droga delle altre: non ci cascate ragazzi, imparate a volervi bene”, è il messaggio che l’attrice vuole diffondere ai giovani per non cascare nello stesso errore che ha commesso in prima persona. Tuttavia, un’artista del suo calibro, non ha dovuto lottare solo contro la dipendenza, ma anche contro gli ingiusti pregiudizi sulla sua immagine.

Ha infatti ammesso di essersi sottoposta ad un lifting dopo essere uscita da quel periodo tenebroso. “Nel momento in cui mi son vista impressionante mi sono rifatta la faccia“, ha confessato Eleonora Giorgi. Alle critiche del pubblico, l’attrice racconta il suo punto di vista: “mi sono detta che non avevo voglia di svegliarmi la mattina e vedere quella faccia che non era la mia. Così mi sono rifatta la faccia. Ho mantenuto piene di rughe tanto la bocca quanto gli occhi. Non l’ho fatto per rendermi appetibile, l’ho fatto perché amo la bellezza e non sopporto la decadenza”.