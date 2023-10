Terra amara, chi è la nota protagonista della soap? La sua bellezza ha infiammato il pubblico

Terra Amara, sapete chi sia nella vita reale la sua nota e amatissima protagonista? Tutto su di lei.

Da quando ha fatto capolino in Italia e in particolare su Canale 5 la soap opera turca Terra Amara, è diventata uno dei maggiori successi televisivi nel nostro Paese. Non per nulla è davvero seguitissima e possiede il classico zoccolo duro di estimatori che non si perdono mai nemmeno una puntata.

Ora come ora precede a livello di programmazione Uomini e Donne, lo storico e assai longevo dating show condotto e ideato dall’impeccabile Maria De Filippi. Tra l’altro in queste settimane i protagonisti di Terra Amara sono graditi ospiti del salotto di Silvia Toffanin. Stiamo ovviamente parlando di Verissimo, che anche quest’anno è un grandissimo successo.

Tra le attrici della soap opera turca c’è colei che impersona Yilmaz. L’attrice si è confessata innanzi alla divina conduttrice veneta, sostenendo di essere in realtà molto diversa rispetto al personaggio che tanta fama le ha donato. Per fiction lei fa battere forte il cuore a tantissimi uomini. Ma a quanto pare nella vita il suo per ora non batte per nessuno in particolare.

Terra Amara, chi è in realtà Yilmaz?

Difatti, come ha raccontato lei stessa, per ora è single. Prima di approdare alla nota e amatissima soap Terra Amara, Selin Genç, questo è il suo nome all’anagrafe, ha prestato il suo volto a Gülten, che è il popolarissimo personaggio della serie in costume C’Era Una Volta Kukurova. Tuttavia Selin, prima di debuttare sul Piccolo Schermo, ha studiato seriamente recitazione.

Si è diplomata con successo al Dipartimento di Teatro del Conservatorio Dilek Sabanci. In ogni caso ha sempre avuto le idee molto chiare, come ha sempre svelato alla Toffanin, riguardo a ciò che volesse fare professionalmente parlando nella sua vita. Non per nulla ha dichiarato: “La recitazione è ciò che voglio fare per tutta la vita, è la mia più grande passione“.

Il passato e il presente attoriale di Selin Genç

Tuttavia pare che ci siano anche altri suoi interessi in ambito lavorativo. Difatti poco dopo ha aggiunto: “Al contempo però sto scrivendo una sceneggiatura. E vorrei fare dei musical“. Chiaramente i suoi fan, che pure nel nostro Paese sono decisamente numerosi, fanno un tifo sfegatato e da stadio per lei, augurandole che possa ben presto realizzare i suoi sogni professionali e artistici.

E chissà che tra un ruolo e l’altro non possa anche trovare il suo principe azzurro. “È un anno e mezzo che non sto con qualcuno. Sono single però forse qui potrebbe cambiare qualcosa. Gli uomini italiani mi piacciono molto“, ha spifferato l’attrice. E magari potrebbe trovare l’uomo giusto per lei grazie a Uomini e Donne. Del resto in passato la De Flippi ha messo sul trono anche la star della soap spagnola Il Segreto Jonas Berami.