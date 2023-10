Federica Panicucci, minacciata in diretta televisiva: L’ospite ‘aggredisce’ la conduttrice | “Faccia lei…”

Federica Panicucci e la puntata difficile del suo programma Mediaset, Mattino cinque news. La conduttrice è stata rimproverata dall’ospite, la quale poco gradisce tutta questa situazione.

La conosciamo tutti Federica Panicucci, la quale fin dagli esordi ha sempre lasciato un’impronta indelebile non solo nel palinsesto, ma anche nel cuore dei suoi follower. Tempi addietro, i suoi capelli lunghissimi e sempre perfetti, sono diventati un modello da copiare.

Nonostante la stabilità trovata nel lavoro e in famiglia, assieme ai figli e al compagno, Marco Bacini, fatti del genere possono ancora lasciare perplessa la conduttrice. Ecco che cosa è successo con l’ospite di Mattino cinque news.

Federica Panicucci e la “sgridata” in diretta

A proposito di Marco Bacini, prima di svelarvi cos’è successo durante la puntata di Mattino cinque news, con quell’ospite particolare, volevamo rivelarvi le parole di Federica Panicucci, riguardanti il suo compagno, con il quale sta insieme da 7 anni. In pratica, i due piccioncini, ritornati da poco dal viaggio a Londra, hanno letto sui social quella notizia che li dava per separati, per via di quel cambio data delle nozze.

Federica ha dichiarato a Verissimo, che con Marco prendono a ridere queste voci, in quanto i due sono in perfetta sintonia. Ovvio, hanno avuto anche loro momenti di alti e bassi, ma fortunatamente ad oggi, tra i due le cose vanno a gonfie vele, anche perché c’è sempre stato interesse da parte della conduttrice e dell’imprenditore, di chiarirsi e proseguire. Ecco che cosa ha rivelato la Panicucci: “…c’è un amore e un’attrazione molto forte. Io sento la necessità di averlo sempre vicino e quando non c’è mi manca…”. Quindi, i fan possono stare tranquilli, quando decideranno una data, lo comunicheranno subito a Silvia Toffanin, come dichiarato dalla Panicucci stessa.

Botta e risposta in studio

Federica Panicucci ha ripreso le redini del suo programma Mediaset per eccellenza, Mattino cinque news. Cos’è successo vi chiederete voi? In pratica durante uno speciale sulla presunta veggente Gisella Cardia, la quale rimproverava l’inviato della conduttrice, in studio un ospite ha “tirato le orecchie” a Federica, perché a detta sua, lei stava dando retta ad: “…una persona che ha detto già delle cose ampiamente smentite…Date per assunto che questa persona dice la verità e ci fate quindici minuti di puntata…”.

Abbastanza stizzita, la Panicucci ha così replicato: “Faccia lei la regia stamattina…Dica, dica…”. Incalzando l’ospite a prendere le redini del suo show. Cosa succederà nelle prossime puntate non c’è dato ancora saperlo.