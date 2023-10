Miriana Trevisan, dal successo alla malattia orribile: “…pensavo di morire” | Un retroscena drammatico

Miriana Trevisan, paura vera e a mille per la showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai. Ha addirittura pensato di morire.

Ha mosso i suoi primi, primissimi passi, nel vasto mondo dello Spettacolo poco più che maggiorenne, come del resto molte showgirl italiane. a Non è La Rai, la bellissima Miriana Trevisan. Inoltre è stata anche velina e ci ha conquistato accanto allo strepitoso Mike Bongiorno a La Ruota della fortuna, uno dei quiz show più amati e seguiti di sempre dagli italiani.

In tempi più recenti l’abbiamo vista all’interno della Casa Più Spiata d’Italia anche se la sua esperienza non è stata molto esaltante per lei. Nella sua esistenza di donna ci sono stati tanti dolori a partire da quello, decisamente fortissimo, della dipartita da questo mondo di suo padre. L’addio al suo compagno Pago, padre di suo figlio, con i quali i rapporti erano diventati tesi, è stata un’altra spina nel cuore.

Suo figlio Nicola è la luce dei suoi occhi ma nel suo passato lei ha molto sofferto. Quando era ragazzina, come ha confessato a Storie Italiane, ai microfoni della splendida Eleonora Daniele, ha sofferto di anoressia. Aveva soltanto 14 anni ed era arrivata a pesare 38kg. Praticamente era pelle ed ossa. Fu il suo insegnante di danza a salvarla dal baratro.

Miriana Trevisan e la confessione della terribile malattia

E lo fece sostenendo con fermezza che se non avesse ricominciato a mangiare per lei le porte della scuola sarebbero rimaste belle chiuse. Lei è pian piano risalita alla superficie e ha imparato ad amarsi e rispettarsi di più. Poco dopo è arrivata la fama grazie al noto programma di Gianni Boncompagni e la sua strada nel mondo dello spettacolo è stata ricca di tanti bei lavori.

La nascita della sua unica creatura è stato uno dei momenti più belli in assoluto della sua vita. Peccato che poco dopo, come ha svelato tempo fa a Oggi è un altro giorno, ha iniziato a soffrire della famosa sindrome post partum che colpisce moltissime donne. E sempre alla meravigliosa Serena Bortone ha rivelato di un’altra terribile malattia. Una malattia a causa della quale temeva di morire.

Temeva di morire

Parliamo dell’ endometriosi che ha colpito tantissime persone all’interno della sua famiglia. Lei all’inizio non voleva crederci. C’era il covid, aveva il bambino con l’asma, la zia che stava male e il papà non in forma che poi ha lasciato questo mondo. E così si è trascurata. Alla fine ha deciso di operarsi il giorno del funerale del suo amato padre.

Nonostante ciò lei aveva una gran paura di morire. ” Mi ricordo che presi l’aereo per andare a salutare definitivamente mio figlio perché pensavo di morire“, ha testualmente dichiarato la showgirl. Oggi quei momenti sono lontani. Lei sta bene e ha ritrovato il suo equilibrio anche grazie alla grande passione per la scrittura e per la pittura.