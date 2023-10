Mario Balotelli, colpito da un lutto terrificante: Aveva solo 38 anni | Lacrime a fiumi

Quel lutto devastante ha colpito tutti, in primis Mario Balotelli che ne era venuto a contatto. Sono rimasti tutti scioccati, in quanto a quell’età non si può morire così. La vita è ingiusta per la maggior parte delle volte.

Mario Balotelli è il famoso calciatore, il quale è tanto bravo quanto tormentato. La sua bravura con il pallone non l’ha protetto da quelle critiche assurde, le quali si concentrano sul colore della sua pelle, anziché sul modo di giocare, come succede di consueto in questi casi, tra le varie fazioni calcistiche.

Purtroppo nello sport, ma soprattutto nel calcio, molte volte la sportività si perde e ci si dimentica della bellezza dell’evento al quale si sta partecipando. Ad ogni modo, il “caratterino” famoso di Mario, molto probabilmente è una conseguenza a quelle critiche troppo pesanti da sopportare, motivo per cui ha attivato quel muro che lo rende sempre distaccato dal mondo. Sicuramente però, per via di questo lutto, quelle emozioni che cerca di tenere a bada, sono esplose tutte insieme.

Il lutto di Mario Balotelli

Mario Balotelli, non ha a che fare soltanto con i sentimenti che sta vivendo per via di quel lutto, ma anche quelli di contrasto nei confronti di un altro giocatore, con il quale sta avendo dei botta e risposta, molto incisivi. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, del quale ha parlato ai microfoni di Tv Play, della situazione attuale tra i due.

Come ha rivelato “Super Mario”: “E’ strano che mi abbia attaccato così senza motivo…E’ un rompic… Di solito mi sta anche simpatico questo suo modo di fare, ma non può venire a dire queste cose a me…”. Inoltre ha svelato chi considera una sorta di fratello maggiore: “Ibra come fratello maggiore? Lo è stato più Materazzi…”.

Sei mesi di relazione

È morta l’ex fidanzata di Mario Balotelli, Tabby Brown, lasciando tutti nello sconcerto totale. Aveva solo 38 anni e nonostante con il calciatore sia rimasta solo insieme 6 mesi, in quel periodo i follower sognavano di vederli insieme in qualcosa di più serio e duraturo. La modella si era innamorata di “Super Mario”, ma come dichiarò all’epoca della rottura: “Mi ero davvero innamorata di Balotelli, ma ho chiuso: aveva troppe donne…”.

La causa della morte della Brown non è stata ancora rivelata, non si sa quindi cosa sia successo. Quel che è certo è che sono rimasti tutti scioccati da questa notizia. Sono centinaia i messaggi di cordoglio lasciati sui social da amici e follower, i quali la ricordano teneramente. Chissà cosa avrà provato Balotelli dopo aver appreso di questo straziante lutto?