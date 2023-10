Antonella Clerici, l’accusa arriva all’improvviso: “…sei raccomandata” | Panico in studio

Antonella Clerici, la splendida conduttrice sotto accusa. E il panico è arrivato immediato e in studio.

Quando si è molto famosi e un volto assai noto, nonché molto apprezzato e amato, e si conducono da tempo programmi in diretta molto seguiti, può capitare di incappare in qualche accusa gratuita o gaffes. Si dice talvolta, per cercare, come si suol dire, di salvare il salvabile, che questo sia il bello della diretta.

Tuttavia ciò può il più delle volte rivelarsi tutt’altro che bello e piacevole! Certo, il fatto di avere alla spalle tanta esperienza, grazie alla sana gavetta, può venire d’aiuto ma quando capita qualcosa di assolutamente inaspettato e nemmeno la regia può farci qualcosa per dare una mano, la situazione può diventare davvero ingestibile.

In ogni caso lei non ha perso affatto la sua calma e con il suo luminoso sorriso ha cercato di far intendere alla persona che era in quel momento in diretta con lei e che la stavano sentendo anche a casa. Fatto sta che ormai la frittata era stata fatta e che tutti quanti avevano ben sentito le parole della donna che parlavano di raccomandazione.

Antonella Clerici e l’accusa in diretta

Parliamo di qualcosa di molto grave e che ha fatto scattare la classica mosca al naso più che non si aspettavano che ciò potesse capitare nel programma culinario di Antonellina. Ovviamente stiamo parlando di E’ Sempre Mezzogiorno che anche quest’anno è un grandissimo successo. Tra l’altro il fattaccio è accaduto nel momento più sbagliato per la conduttrice.

Difatti a stretto giro tornerà al timone di The Voice Kids che lo scorso anno, in solo due puntate pilota, aveva entusiasmato il grande pubblico. E ora la clip relativa all’accadimento fa ampio sfoggio di se in Rete ed è piena zeppe di commenti. Insomma, è davvero impossibile non notarla e dopo che il Caos è scoppiato in studio pure sul Web è dilagato e pure a spron battuto.

La concorrente parla di raccomandazione

In poche parole durante il gioco delle foglie quando è andata in onda la telefonata della signora Maria, la concorrente, non rendendosi conto di essere già in linea con Antonella e di essere stata messa nella modalità vivavoce, continuava a chiacchierar con chi le era vicino. Si lamentava del fatto che solo in quel momento le avessero dato la linea, dopo che le avevano detto che era stata la prima a chiamare.

Ha dunque cominciato a dire che le altre persone che avevano giocato prima di lei, sebbene dal centralino, a detta sua, le avevano detto che fosse stata la prima a chiamare, era delle raccomandate. Lei, dopo che la conduttrice le ha fatto rilevare che stesse parlando già con la trasmissione, ha cercato di salvare il salvabile, ma senza successo. E non ha nemmeno vinto.