“L’ho detta grossa”: Alfonso Signorini, ennesimo rischio di licenziamento per il conduttore | Vergogna in diretta

Alfonso Signorini stavolta l’ha fatta, anzi, detta grossa. E lo ha ammesso pire lui. Ora rischia sul serio.

Si dice talvolta, quando capita qualche imprevisto, che costituisca ” il bello della diretta“. Peccato che non sempre le cose stiano per davvero così. Difatti ora come ora Alfonso Signorini si starà pentendo amaramente di quello che ha detto, con il preciso scopo di fare lo spiritoso. Forse si starà addirittura mordendo le mani.

Non può negare alcuna cosa perché è accaduta in diretta e l’hanno sentita tutti quanti. E sebbene lui l’abbia presa sul ridere, così come la ragazza Social Rebecca Staffelli, che ha preso il posto di Giulia Salemi, e la sua nuova opinionista Cesare Buonamici, lo stesso non si può dire degli autori che lo hanno invitato a stare zitto.

Lui ha fatto finta di niente ma era chiaro che fosse molto preoccupato e in gran imbarazzo. Tuttavia ormai la frittata era stata fatta e c’era soltanto da sperare che l’inquilina non si sia offesa e che l’AD delle Reti Mediaset non si sia fin troppo irritato. Lo scorso anno era intervenuto a gamba tesa nei confronti dei concorrenti con sonore lavate di capo e ora, secondo molti, potrebbe farlo con il conduttore.

“L’ho fatta grossa”, Alfonso Signorini è nei guai

Già gli aveva dato parecchi veti come quello di non inserire nella lista dei concorrenti influencer o star di OnlyFans. E ciò aveva fatto andare la classica mosca al naso a molti. Inoltre non ha più voluto nel nome del reality le aggiunte Vip o Nip e ha chiesto che in gioco ci fossero sia concorrenti famosi che non. Inoltre all’interno della Casa bisognava comportarsi in maniera educata,

Detto ciò, alla prime avvisaglie di qualcosa di negativo, un concorrente viene subito richiamato in confessionale. E per metterlo in punizione c’è sempre il tugurio. E per Signorini che cosa avrà pensato come forma di monito? E’ davvero a rischio la sua conduzione? Resta comunque il fatto che le sua gaffes sono ormai virali e che lui in effetti l’ha fatta grossa.

Zittito dagli autori dopo le sue dichiarazioni

Che cosa ha fatto o detto? Ha paragonato la nuova inquilina Jill Cooper a Giacomo Urtis. Rivolgendosi alla personal trainer ha infatti detto: ” Sei un’icona. Secondo me sai chi si ispira a te Jill? Giacomo Urtis perché siete uguali”. A quel punto tante sono state le risate in studio. E non contento ha poco peggiorato la situazione dicendo: ” Dai Jill, non vediamo l’ora di farci due glutei così con te“.

Gli autori non l’hanno presa bene e lo hanno invitato a starsene zitto. “ Meglio che mi sto zitto, devo aver detto qualcosa di grave perché mi hanno detto di stare zitto“, ha infine spifferato il conduttore che, nonostante la sua grande professionalità ed esperienza, non sapeva sostanzialmente più che pesci pigliare.