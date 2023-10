Wanda Nara, dalla voglia di riscattarsi alla malattia terribile: “…ho avuto pensieri brutti”

Wanda Nara, la terribile malattia la porta ad avere pensieri negativi. Ecco cosa è accaduto alla showgirl argentina

Wanda Nara è una modella, una showgirl ed un personaggio televisivo diventato celebre in Italia grazie alla relazione d’amore con Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter. La giovane donna si è spesso trovata al centro di polemiche e gossip per la sua relazione.

Wanda nasce a Buenos Aires, in Argentina, nel 1986. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è precoce, tanto che a soli 4 anni partecipa a diversi concorsi di bellezza e sfilate nel suo paese natale. La bellezza le permette di diventare sempre più celebre in Argentina e diventa un personaggio televisivo.

La storia d’amore con Mauro Icardi permette a Wanda di farsi conoscere anche in Italia, soprattutto per le dinamiche che sorgono con la famiglia del calciatore. Attualmente la bella argentina è sposata con Mauro ed è anche la sua procuratrice sportiva.

La notorietà che riceve in Italia, permette alla showgirl argentina di partecipare a show e salotti televisivi nazionali. Wanda è una concorrente di Ballando con le stelle 2023 ed il suo partner di ballo è Pasquale La Rocca con cui ha instaurato una chimica artistica.

Wanda Nara, la scoperta della malattia

Wanda Nara è un celebre personaggio televisivo che ha fatto molto discutere per la relazione con Mauro Icardi. Tra gossip, crisi coniugali e tradimenti, poi smentiti dalla coppia, Wanda è stata il centro di discussione per mesi interi. Tuttavia, negli ultimi mesi, la showgirl argentina ha dovuto affrontare un periodo complicato a causa di una scoperta che le ha cambiato la vita.

Wanda Nara ha scoperto di essere affetta da una brutta malattia, un mostro invisibile che pare non voler lasciare il suo corpo. Ma ancora una volta, la modella ha dimostrato di essere una donna coraggiosa, forte e determinata a superare questo brutto periodo.

Wanda Nara, dalla malattia ai terribili pensieri

Un periodo devastante per la famiglia Icardi/Nara a causa di una brutta malattia che è entrata nella vita di Wanda. La diagnosi è stata amara e ha scoperto di essere affetta da leucemia. Fortunatamente la scoperta della patologia è avvenuta in tempo a seguito di una serie di analisi di prevenzione. “Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più. E voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante”, ha dichiarato la showgirl.

Tuttavia, reagire a questa brutta notizia non è stato semplice tanto che Wanda Nara ha confessato di aver avuto “brutti pensieri“. Ha dovuto, quindi, far i conti con la malattia, ma anche con la scoperta improvvisa che l’ha condotta nel baratro più profondo. A salvarla è l’amore per la sua famiglia: “Credo molto in Dio e penso che questo sia quello che tocca a me. Mi piace prendermi cura della mia famiglia enorme e va bene se tutti si appoggiano a me”.