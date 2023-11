Test natalizio: Scegli una pietra e scopri cosa ti riserverà questo periodo

Ad ogni mese di nascita corrisponde una pietra, quindi cercate il vostro mese e troverete la vostra pietra fortunata corrispondente. Dovrete portarla sempre con voi per avere un felice Natale, per non parlare di tutti gli altri giorni, che saranno all’insegna della fortuna.

Fin dagli albori, c’è sempre stata la credenza che ad ogni segno zodiacale corrispondesse una pietra natale fortunata. Ma se andiamo più in là con la mente dei nostri antenati, tra il XVI e il XVIII, scopriamo che gli antichi credevano che ad ogni mese di nascita, corrispondesse una gemma porta fortuna.

Quindi, a prescindere da chi ci crede e chi no, se siete comunque curiosi, proseguite nella lettura e capirete qual è la vostra pietra fortunata in base al vostro mese di nascita. La leggenda dice che se ognuno porterà con sè la pietra corretta, avrà fortuna nel corso della sua vita, soprattutto nel periodo natalizio, in quanto, tutti quanti speriamo sempre che le cose possano essere migliori.

I primi 6 mesi dell’anno

Come dicevamo, cercate il vostro mese di nascita corrispondente e saprete immediatamente qual è la vostra pietra super fortunata:

GENNAIO : La vostra pietra è il Granato , è di colore rosso e se portata sempre in tasca, vi darà forza interiore e fiducia in voi stessi, inoltre protegge i possessori di tale pietra, durante i viaggi;

: La vostra pietra è il , è di colore rosso e se portata sempre in tasca, vi darà forza interiore e fiducia in voi stessi, inoltre protegge i possessori di tale pietra, durante i viaggi; FEBBRAIO : La vostra pietra è l’Ametista , dal colore viola, darà coraggio, lucidità mentale, tranquillità e vi aiuterà a riposare bene durante la notte;

: La vostra pietra è , dal colore viola, darà coraggio, lucidità mentale, tranquillità e vi aiuterà a riposare bene durante la notte; MARZO : La vostra pietra è l’Acquamarina , di colore verde e blu, vi aiuterà a gestire lo stress e le tensioni della vostra vita quotidiana. Inoltre vi aiuterà ad avere speranza e buona salute;

: La vostra pietra è , di colore verde e blu, vi aiuterà a gestire lo stress e le tensioni della vostra vita quotidiana. Inoltre vi aiuterà ad avere speranza e buona salute; APRILE : La vostra pietra è il Diamante , la classica gemma preziosa che vi darà forza e vigore, inoltre vi aiuterà a trovare la persona giusta da sposare;

: La vostra pietra è il , la classica gemma preziosa che vi darà forza e vigore, inoltre vi aiuterà a trovare la persona giusta da sposare; MAGGIO : La vostra pietra è lo Smeraldo , dal colore verde brillante, vi infonderà positività, ottimismo e rinascita, inoltre vi porterà molta fortuna;

: La vostra pietra è lo , dal colore verde brillante, vi infonderà positività, ottimismo e rinascita, inoltre vi porterà molta fortuna; GIUGNO: La vostra pietra è la Perla, la quale con la sua eleganza vi donerà calma e tranquillità, inoltre vi farà essere molto intuitivi.

Gli ultimi 6 mesi dell’anno

Eccoci giunti con l’ultima parte del nostro articolo, in base al vostro mese di nascita, potrete cercare la vostra pietra corrispondente, per sperare di avere un Natale super fortunato:

LUGLIO : La vostra pietra è il Rubino , dall’inconfondibile colore rosso acceso, vi aiuterà a “ricaricare” le batterie, dandovi più energia e grande vitalità. Inoltre, questa pietra è associata alla passione intensa;

: La vostra pietra è il , dall’inconfondibile colore rosso acceso, vi aiuterà a “ricaricare” le batterie, dandovi più energia e grande vitalità. Inoltre, questa pietra è associata alla passione intensa; AGOSTO : La vostra pietra è il Peridoto , di colore verde e giallo, dona al suo possessore saggezza e forza e inoltre vi aiuta nell’amicizia. Una volta si credeva anche che questa pietra tenesse lontani gli incubi notturni;

: La vostra pietra è il , di colore verde e giallo, dona al suo possessore saggezza e forza e inoltre vi aiuta nell’amicizia. Una volta si credeva anche che questa pietra tenesse lontani gli incubi notturni; SETTEMBRE : La vostra pietra è il Zaffiro , di quel delizioso colore blu e azzurro che tanto lascia ammaliati. Se indossata vi favorirà la calma interiore e vi farà essere più saggi nelle scelte di vita, inoltre vi proteggerà sempre dai pericoli;

: La vostra pietra è il , di quel delizioso colore blu e azzurro che tanto lascia ammaliati. Se indossata vi favorirà la calma interiore e vi farà essere più saggi nelle scelte di vita, inoltre vi proteggerà sempre dai pericoli; OTTOBRE : La vostra pietra è la Tormalina , presente di tanti colori, vi aiuta a ridurre lo stress e vi donerà forza interiore, infine favorisce la creatività;

: La vostra pietra è la , presente di tanti colori, vi aiuta a ridurre lo stress e vi donerà forza interiore, infine favorisce la creatività; NOVEMBRE : La vostra pietra è il Topazio , di colore giallo e dorato, vi aiuterà a realizzarvi nella vita, per non parlare del perdono e della franchezza che potrebbe far ottenere a tutti i suoi possessori;

: La vostra pietra è il , di colore giallo e dorato, vi aiuterà a realizzarvi nella vita, per non parlare del perdono e della franchezza che potrebbe far ottenere a tutti i suoi possessori; DICEMBRE: La vostra pietra è il Turchese opaco, il quale vi porterà moltissima fortuna sotto ogni punto di vista.