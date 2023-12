Allarme Covid: puoi combatterlo con questi integratori naturali | Ti possono cambiare la vita

Covid19, niente panico: oggi si può combattere con una cura naturale. Ecco alcuni consigli di grande aiuto

Correva il 2019 quando il mondo intero ero circondato dalla gioia del nuovo anno che stava per arrivare e dalla speranza per i buoni propositi. Nessuno avrebbe potuto immaginare che, da lì a breve, tutto sarebbe cambiato.

Nessuno poteva sapere che, mentre si aspettava la mezzanotte del 31 dicembre 2019, un virus altamente contagioso e del tutto estraneo al nostro organismo, stava iniziando a diffondersi in un angolo del mondo. Una situazione anomala che stava per scombussolare non solo la vita quotidiana, ma addirittura lo scenario globale al quale ci saremmo dovuti adeguare.

Già da ottobre 2019 si iniziava a parlare di anomale polmoniti a Wuhan, in Cina. Agli inizi del 2020 i casi aumentano in modo esponenziale fino a quando, nel mese di marzo, i numeri sono incontrollabili ed il contagio si diffonde anche in Italia.

Il 4 marzo 2020 il Governo annuncia la chiusura di scuole, università, attività ludiche e luoghi di intrattenimento. L’Italia intera è zona rossa e si può uscire di casa solo per ragioni di comprovata necessità dichiarata tramite apposita autocertificazione.

Covid 19, l’OMS annuncia la pandemia globale

Impossibile dimenticare uno dei periodi più bui che ha fermato il mondo intero. Inizia a diffondersi il panico generale, sicuramente alimentate dalle informazioni non sempre veritiere che vengono diffuse. Nonostante tutto, il pericolo è reale e la gente inizia a perdere la vita a causa del coronavirus. Nessuno potrà mai dimenticare le immagini dei camion dell’Esercito che trasportavano migliaia di morti a Bergamo.

L’11 marzo 2020 il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, annuncia lo stato di emergenza globale e dichiara la pandemia. Una situazione decisamente drammatica che ha modificato le abitudini e la quotidianità a livello globale.

Allarme Covid 19, gli integratori naturali per combatterlo

Greenpass, mascherine e tamponi sono stati il pane quotidiano per tre lunghissimi anni. Fortunatamente, grazie al supporto di milioni di medici e scienziati che hanno dedicato anima e corpo per trovare un vaccino efficace, il 5 maggio 2023 l’OMS dichiara la fine dell’emergenza sanitaria. Il virus che ha causato circa 20 milioni di decessi è stato finalmente sconfitto grazie alle vaccinazioni.

Il Covid non è stato eliminato del tutto, ma continua ad essere una patologia da tenere sotto controllo come qualsiasi altra malattia infettiva. Un gruppo di ricerca seguito dal professor Salvatore Corrao, ha dimostrato l’efficacia di alcuni integratori per curare il Covid 19. Tra questi, la vitamina D, C, melatonina e zinco “possono ridurre anche le citochine infiammatorie tipiche del Covid“, afferma il coordinatore Corrao.