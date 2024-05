Spesa, compra tutto quello che vuoi pagando 4 soldi: la regola della fine ti permette di risparmiare il 70%

L’importanza del saper fare la spesa risparmiando

L’Italia è una terra ricca di tradizioni culinarie e il momento della spesa diventa sempre più importante con l’aumento dei prezzi dei generi alimentari a causa dell’inflazione. Ognuno di noi cerca modi per gestire al meglio il proprio budget senza rinunciare alla qualità dei prodotti. Qui entra in gioco la consapevolezza degli stratagemmi di marketing che possono influenzare le nostre scelte di acquisto.

In effetti riuscire a risparmiare sui propri acquisti diventa una vera e propria arte, in quanto non si deve badare solo a scegliere il prodotto con il prezzo più basso, ma è opportuno mettere in atto delle vere e proprie strategie per spendere al meglio i propri soldi e fare la spesa in economia. In tempi tanto difficili quanto quelli attuali, ciò si rivela assolutamente necessario.

Anche Consumatori.it, nella persona del giornalista Massimiliano Dona, si cimenta nel fornire preziosi consigli per gli acquisti, al fine di permettere a tutti di fare una spesa più consapevole. Pubblica perciò la rubrica Il carrello dalla parte del manico, in cui vengono svelate molte di queste strategie, parlando sia di negozi e supermercati sia di bar e ristoranti.

Peraltro, oltre ai metodi da applicare nel fare la spesa, è importante anche diversificare i luoghi di acquisto proprio per ottenere il massimo risparmio. Non esiste un punto vendita conveniente in assoluto, ma piuttosto è importante conoscere quali prodotti sono più convenienti in determinati negozi o mercati. Ad esempio, la frutta e la verdura possono essere più economiche al mercato in tarda mattinata, mentre i discount potrebbero offrire prezzi competitivi per i detersivi.

Quali sono i consigli da seguire per acquistare al meglio

Una delle prime raccomandazioni da tenere presente è quella di invertire il percorso abituale durante la spesa al supermercato, cominciando dalla fine e procedendo verso l’entrata. Questo perché l’ambientazione all’ingresso, con i banchi di frutta e verdura colorati e luminosi, è studiata per mettere il consumatore di buon umore e stimolare gli acquisti impulsivi. Iniziando dal reparto acqua e prodotti ingombranti, si può riempire il carrello in modo da sentirsi già soddisfatti, limitando gli acquisti superflui.

Altro suggerimento importante è quello di prestare attenzione alle offerte, in particolare ai prodotti in sottocosto. Anche se possono sembrare convenienti, spesso i prodotti circostanti sono posizionati in modo da indurre il consumatore a comprare altri articoli a prezzo pieno, vanificando così il risparmio. Inoltre bisogna fare attenzione alle offerte sui prodotti freschi, poiché potrebbero avere scadenze ravvicinate. Un altro aspetto da considerare durante gli acquisti è la cosiddetta shrinkflation, una pratica commerciale in cui le dimensioni del prodotto vengono ridotte mantenendo invariato il prezzo.

Qualche dritta per chi acquista online

Per chi fa la spesa online è importante evitare gli acquisti impulsivi e controllare attentamente la qualità dei prodotti e le date di scadenza. Anche se le spese di consegna possono essere convenienti, bisogna considerare anche questi costi e fare attenzione ai danni o ai prodotti difettosi al momento della consegna, reclamando in caso di necessità.

In conclusione, con una maggiore consapevolezza degli stratagemmi di marketing e seguendo i consigli, è possibile fare acquisti più intelligenti e risparmiare senza compromettere la qualità dei prodotti acquistati.