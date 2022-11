Chat privata tra Antonella Fiordelisi e Totti: ora la possono leggere tutti

Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip ed è sicuramente quella più chiacchierata del momento per via della sua relazione con Edoardo Donnamaria.

Per quanto riguarda la questione del messaggio che ha ricevuto da Francesco Totti non è finita nel dimenticatoio. Gli avvocati di lei sono intervenuti per tutelarla da varie accuse. Ecco cosa sta succedendo.

Antonella Fiordelisi è stata per alcune settimane la preferita del pubblico soprattutto per aver difeso senza esitazione Marco Bellavia da alcuni suoi compagni d’avventura. Aveva promesso che avrebbe mandato al televoto Gegia per vendicarlo e alla fine la donna è stata costretta ad abbandonare il reality per il televoto. Adesso si sta parlando di lei per via del flirt con Edoardo.

Nella puntata di giovedì 3 novembre è entrata nella casa Micol Incorvaia, sorella di Clizia ed ex di Edoardo, e ciò ha mandato su tutte le furie Antonella. Come se non bastasse ha avuto anche un battibecco con Oriana Marzoli perché quest’ultima si stava allenando in costume. In un modo o nell’altro sa come catturare l’attenzione. Della faccenda di Totti si sta parlando tuttora al punto tale che sono intervenuti gli avvocati della ragazza.

“Si chiedono delle scuse ufficiali”

Secondo quanto riportato da Antonella l’ex capitano della Roma l’avrebbe contattata: “‘Ciao’, mi rimase la scritta quella ‘Vuoi accettare o no la richiesta?’. Non ho mai risposto perché non ho fatto in tempo. Credo sia successo due mesi fa, non ricordo bene. Potete chiedere a mio padre di andare sulla chat e mostrarvi lo screen, con Ilary era già finita”. A smentire le sue parole ci ha pensato Alessandro Nuccetelli, grande amico di Totti e Ilary Blasi. Avrebbe accusato la giovane di andare alla ricerca di visibilità, dunque il team legale di Antonella ha replicato.

“Se lei è così sicuro allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del Signor Totti, di chiedergli di autorizzare la pubblicazione dello screenshot della sua ‘richiesta di messaggi’… Se il Signor Totti è sicuro di non aver mai inviato alcunché alla Fiordelisi, certamente non avrà alcun timore a dare la sua autorizzazione alla pubblicazione. Se l’autorizzazione non dovesse arrivare, allora si chiedono delle scuse ufficiali…Se non dovessero arrivare, si procederà con le mie legali sia nei suoi confronti che nei confronti del Signor Francesco Totti”, ecco cosa hanno scritto gli avvocati di lei.

Il parere del web

Nella pagina Instagram di Antonella è stata pubblicata questa lettera. Tanti sono stati gli utenti social a commentare in seguito alla lettura.

La maggior parte di essi sostiene che la faccenda abbia sfiorato il paradosso. Al momento il diretto interessato preferisce non replicare optando per il silenzio. Sicuramente ci saranno ulteriori sviluppi, ragion per cui non ci resta che attendere.