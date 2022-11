Adriano Celentano e la malattia entrata in casa sua: l’ha colto di sorpresa

Adriano Celentano ha visto la sua vita cambiare a causa della malattia di suo figlio. Ecco cosa sappiamo di essa.

Adriano Celentano è- indubbiamente- tra i cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana e negli ultimi decenni del Novecento la sua musica e i programmi Tv sono diventati iconici. Iconici come lui, perché di Adriano c’è e ce ne sarà sempre soltanto uno!

Negli ultimi anni Adriano Celentano è stato al centro dell’attenzione mediatica per essere stato protagonista di un programma autoreferenziale da lui ideato e trasmesso su canale 5, quale Adrian, che era suddiviso in due parti: un piccolo talk con ospiti e una puntata del cartone animato che portava lo stesso nome.

Tanti i suoi successi

Prima di questo clamoroso flop a seguito del quale il Molleggiato non è più intervenuto in alcun programma televisivo, lo abbiamo visto solo in sketch riproposti dalla Rai e nella messa in onda di film di cui è stato l’indiscusso protagonista. La sua musica ha sicuramente fatto storia e ha anche cambiato il modo di fare rock in Italia, per non parlare di alcuni programmi di successo come Rockpolitik. Tanti i suoi successi canori sia del passato che dei tempi ben più recenti e le collaborazioni che ha messo in atto anche con giovani leve della musica italiana.

La malattia del figlio

Adriano Celentano è sposato con Claudia Mori e il loro amore è sicuramente uno dei più esemplari nel mondo dello spettacolo, non per nulla sono stati- e lo sono ancora oggi- La coppia più bella del mondo, come cantavano insieme. Hanno avuto tre figli: Rosalinda, Giacomo e Rosita. Ma sembra che il secondogenito abbia dovuto affrontare una malattia assai difficile che ha cambiato la vita della famiglia. Se l’esistenza di Adriano Celentano è stata costellata di successi musicali, fama e affetto dei fan, che sono sempre in aumento, nel contempo il dolore che ha dovuto provare in diverse occasioni è stato davvero tanto, oltre che assai profondo, per via del figlio e dei suoi problemi di salute. Ma di che cosa ha sofferto Giacomo?

È stato proprio quest’ultimo a confessare in un’intervista di aver vissuto un periodo molto complicato a causa di problemi respiratori che gli hanno impedito di cantare. . La malattia lo ha portato a una condizione di solitudine che -per fortuna- è riuscito a superare grazie anche al supporto delle persone che gli sono state vicino, anche se nella dichiarazione pubblica che ha rilasciato, il cantante ha detto che la famiglia faceva davvero molta fatica a comprenderlo.

Giacomo è cattolico e la sua fede lo ha aiutato a superare questo periodo e oggi ha raggiunto la felicità e realizzazione che merita, anche come scrittore.