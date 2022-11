Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, spunta la rarissima foto: mai visti così intimi

Silvia Toffanin è l’amatissima conduttrice di Verissimo, programma televisivo che va in onda tutti i weekend nel primo pomeriggio. Il compagno di vita Pier Silvio Berlusconi è il vicepresidente della Mediaset e ha sempre avuto fiducia nel talento di lei.

Nonostante stiano insieme da anni, non sono mai finiti al centro del gossip per crisi o separazione. Amano tutelare la propria privacy, ma i paparazzi più temerari sono riusciti a scattare qualche foto interessante. Eccoli come non li abbiamo mai visti.

Pier Silvio Berlusconi ha insistito con Silvia Toffanin per raddoppiare l’appuntamento con Verissimo e non si è pentito della sua scelta. Infatti la sua dolce metà sta portando a casa buoni risultati in termini di ascolti. Infatti la puntata del 29 ottobre ha ottenuto il 22.75% di share e 1.810.000 spettatori. Anche Verissimo giri di valzer ha registrato 1.814.000 spettatori con lo share del 18.90%. Un valido motivo per festeggiare.

I due stanno insieme dal 2002 e da allora sono inseparabili. Non sono sposati, in quanto sostengono che non occorre una firma per suggellare il proprio amore. Nel 2010 è nato Lorenzo Mattia e cinque anni dopo Sofia Valentina. La coppia, molto amata dagli italiani, è sempre affiatata e non è mai oggetto di pettegolezzo. Tuttavia nelle ultime ore si sta parlando della famiglia Berlusconi per un motivo ben preciso.

Una foto inedita dell’amatissima coppia

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi conducono una vita lontano dalle telecamere. Vogliono tutelare a tutti i costi la privacy dei figli, ragion per cui hanno deciso di stare lontani sia da Roma che da Milano. Due grandi città dove avrebbero avuto difficoltà nel passare inosservati. Hanno una bellissima residenza a Portofino ed è proprio lì che tempo fa sono stati beccati dai fotografi.

Nel mese di marzo in un giorno di sole la coppia si è lasciata andare ad abbracci, sorrisi e risate con i figli. Gli italiani sono abituati a vedere Pier Silvio Berlusconi tutto d’un pezzo, ma cambia del tutto quando sta con la propria famiglia. In uno degli scatti l’uomo abbraccia dolcemente la Toffanin dandole un bacio sulla guancia. Il tutto è stato ripreso dal figlio con il cellulare. Un bel momento valorizzato dal fatto che non sempre i due riescono a vivere per via del proprio impegni lavorativi.

Una candelina in più sulla torta

Il 26 ottobre la conduttrice ha festeggiato il 43esimo compleanno e ha trascorso la serata in un noto ristorante di Portofino.

All’evento erano presenti gli amici e i parenti. Anche stavolta i fotografi di Chi sono riusciti a proporre al settimanale delle foto interessanti. Chiara dimostrazione che la coppia suscita sempre curiosità negli italiani.