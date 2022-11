Uomini e Donne, il primo addio dolorosissimo: Maria sotto shock

In questi giorni Uomini e donne sta riservando tanti colpi di scena al fedele pubblico di Maria De Filippi. I partecipanti si mettono alla prova per trovare l’anima gemella e spesso ci sono dei battibecchi al centro dello studio.

Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono i protagonisti assoluti, ma di recente l’attenzione si è focalizzata su un altro partecipante che ha deciso inaspettatamente di abbandonare il programma. La padrona di casa è ancora incredula.

Il Trono over sta tenendo incollati i telespettatori davanti al piccolo schermo perché al centro dello studio si scaldano gli animi. Ida ha deciso di dare una possibilità ad Alessandro, il quale ha dato il due di picche a Roberta che nel frattempo è uscita con Riccardo. Si sono baciati, però nessuno dei due ha intenzione di proseguire nella loro conoscenza. Ida non ha reagito bene, ma sta andando avanti con l’affascinante campano.

Secondo le anticipazioni che trapelano sul web pare che i due decideranno di lasciare lo studio e viversi all’esterno lontano dalle telecamere. In questo modo non dovranno sempre avere a che fare con le continue accuse lanciate soprattutto da Roberta. Riccardo resterà in silenzio davanti a tutto ciò. In realtà anche un altro partecipante saluterà tutti cogliendo tutti alla sprovvista. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Una notizia che ha letteralmente spiazzato il pubblico

La persona in questione è una ragazza già nota al pubblico perché ha corteggiato nell’ultima edizione Matteo Ranieri. Quest’ultimo ha scelto Valeria Cardone e così la redazione le ha proposto il trono. Per via della sua spiccata personalità spesso si scontra con Tina Cipollari. Stiamo parlando di Federica Aversano. Con grande sorpresa nelle recenti registrazioni ha annunciato il suo ritiro.

Ha spiegato che con difficoltà si reca negli studi televisivi di Roma per via dei suoi impegni. Ha aggiunto che l’anno scorso ha fatto i salti mortali per il forte sentimento che provava per Matteo. Nonostante abbia conosciuto alcuni pretendenti, nessuno ha fatto scattare in lei un interesse tale da farla restare. Per i motivi elencati ha preso questa decisione.

Una corteggiatrice tornerà nello studio?

I tronisti in carica sono Federico Dainese, Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Una delle corteggiatrici del primo, Monica Cudia, ha deciso di eliminarsi e ha gradito l’interesse di Armando Incarnato.

“Vedo Fede molto preso da altro e io non amo perdere tempo…Non lo vedevo interessato a me e di conseguenza una scenata per gelosia sarebbe risultata ipocrita. Per quanto riguarda il corteggiamento di Armando dico che: nella vita mai dire mai“. Ecco cosa ha riferito a Mondotv24. Darà una possibilità al cavaliere? Per scoprirlo non ci resta che attendere.