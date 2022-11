“Eravamo d’accordo”: Federico Fashion Style ammette la verità sul rapporto con la madre di sua figlia

Federico Fashion Style è uno dei parrucchieri più famosi del mondo dello spettacolo italiano. Molti vip si affidano alla sua bravura, quindi si recano nei suoi saloni di bellezza.

Purtroppo non sta affrontando un bel periodo a causa della separazione con la compagna Letizia Porcu. Ecco cosa ha detto nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin.

Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauri, è nato ad Anzio il 5 ottobre 1989. Dal 2019 conduce su Real Time il programma intitolato Il salone delle meraviglie e così ha mostrato agli italiani la sua quotidianità a contatto con le clienti. Da Giulia De Lellis a Valeria Marini, ecco solo due delle celebrità che si sono affidate a lui. Ha partecipato anche a un’edizione di Ballando con le stelle in coppia con Anastasia Kuzmina e nel 2022 è stato opinionista del programma La pupa e secchione show condotto da Barbara D’Urso.

Da non dimenticare tutte le volte che si è presentato in vari programmi televisivi in qualità di opinionista. Tante gratificazioni ha accumulato nel corso degli anni, ma ora deve far fronte a un evento del tutto inaspettato. Stiamo parlando della separazione con Letizia. A Verissimo ne ha parlato durante l’intervista. A detta sua la notizia ha colto alla sprovvista soprattutto lui.

“Non immagino una vita lontano da lei”

I due ci sono detti addio dopo una storia d’amore lunga 17 anni. Federico ammesso di non aver mai immaginato un simile finale che non è dipeso da lui.

“È una scelta sua, io l’ho appreso su Instagram, da un suo post. Anche lei stava attraversando un momento difficile, da poco ha perso il padre, ma non avevamo litigato. Il nostro è stato un rapporto importante, abbiamo fortemente voluto nostra figlia, abbiamo trascorso anni indimenticabili, io l’ho amata alla follia e anche se ultimamente non andavamo più d’accordo, lei è una persona a cui tengo tantissimo. Non riesco a distaccarmi da lei, perché anche se lei ha deciso questo io la sento ancora vicina, non immagino una vita lontano da lei”.

“L’importante è che mia figlia sia felice”

Nonostante il dolore Federico ha deciso di non dilungarsi troppo per non andare nei dettagli. Non lo ha reputato opportuno. Per ora ciò che conta per lui è il benessere della figlia, che non deve subire le conseguenze della separazione.

“Si scrivono tante cose, ma la verità la sappiamo io e lei. Sono triste perché non me lo sarei aspettato…L’importante è che mia figlia sia felice e non viva nessun trauma. Ce la stiamo mettendo tutta, provando a non farle vivere momenti di tensione”.