“Non ce la facevo più”: Diletta Leotta a ruota libera sulla relazione con Can

Can Yaman è l’attore del momento con Francesca Chillemi grazie alla fiction Viola come il mare. A breve lo rivedremo anche in altre serie come El turco e Sandokan. Un periodo ricco di soddisfazioni professionali per l’affascinante turco.

Per alcuni mesi è stato al centro del gossip per via della sua relazione con Diletta Leotta. Tempo fa è stata proprio lei a svelare i motivi della loro rottura nello studio di Silvia Toffanin. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Can Yaman ha ottenuto la popolarità grazie al ruolo del tenebroso fotografo della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno. Da allora ha scalato la vetta del successo. A breve lo vedremo nei panni del pirata più famoso della televisione e reciterà nella serie El turco con un’altra bellissima attrice italiana, ovvero Greta Ferro. In questi giorni si trova a Budapest per le riprese.

Fino a poco tempo fa tutti parlavano di una ipotetica love story con Francesca Chillemi. Dopo tanto silenzio, finalmente la verità è venuta a galla: tra i due attori c’è solo una sintonia artistica (tuttavia i più attenti hanno notato che non si seguono più su Instagram). Del resto lei è impegnata con il compagno Stefano Rosso mentre lui non è chiaro se sia single o se stia frequentando qualcuno. Fatto sta che la sua recente ex, Diletta Leotta, ha spiegato a Verissimo cosa ha spinto entrambi a prendere strade diverse. La colpa sarebbe principalmente di lui.

Gli ‘eccessi’ mai tollerati

Secondo quanto detto a Silvia Toffanin sembra che alla conduttrice di Dazn non andavano bene alcuni atteggiamenti di lui e l’idea che aveva del divertimento: “Non ce la facevo più del suo atteggiamento, è stata molto dura”. I due hanno avuto un’intensa storia, anche se è durata qualche anno.

Purtroppo la Leotta ha raccontato che si sono lasciati in mal modo e lei non è stata indifferente a quanto accaduto. Ancora oggi qualcuno insinua che siano stati insieme solo per avere più visibilità.

Nuova fiamma per la Leotta

Per fortuna Diletta Leotta ha rimpiazzato l’amarezza con il sorriso perché nella sua vita finalmente è arrivato un altro uomo. Lui è Loris Karius, un calciatore tedesco e portiere del Newcastle utd, e pare che stiano insieme da qualche mese.

Si sono conosciuti a Londra a una cena con amici comuni e da allora lui si concede qualche weekend nel nostro bel Paese. Non sono mancati i fotografi che li hanno beccati in atteggiamenti amorevoli a Milano. Sarà la volta buona per la conduttrice? Per scoprirlo non ci resta che attendere.