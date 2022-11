Antonino Spinalbese shock: “Quando è nata Luna Marì ci siamo resi conto che…”

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. È uno dei più chiacchierati del momento, anche perché non è chiara la situazione con Ginevra Lamborghini.

Fatto sta che davanti alle telecamere ha fatto delle dichiarazioni in merito alla sua relazione ormai naufragata con Belen Rodriguez. Una è stata fatta prima di entrare nella casa in un’intervista rilasciata a Chi. I lettori sono rimasti a bocca aperta. Ecco cosa ha detto l’affascinante hair stylist.

Da quando è entrato nella casa del reality più seguito dagli italiani, Antonino è subito piaciuto al pubblico perché ha sempre speso parole commoventi sulla figlia Luna Marí. Anche di Belen ha parlato, ma sempre con rispetto. Infatti molti sostengono che non sia ancora intervenuta perché non è emerso nessun retroscena negativo sulla loro love story.

Ormai Antonino vive da giorni in un contesto pieno di telecamere che lo riprendono 24 ore su 24. In questi giorni si è avvicinato a Giaele De Donà, ma sicuramente dopo la lettera del marito ci sarà un distacco. Non è chiaro, invece, il suo rapporto con Ginevra e ora con l’ingresso dei nuovi concorrenti potrebbero crearsi delle nuove dinamiche. Ieri sera, per esempio, ha fatto dei complimenti a Micol Incorvaia. Tralasciando ciò, di recente sta circolando sul web una vecchia intervista che ha lasciato tantissimi utenti social basiti. Andiamo a scoprire il motivo.

“Ho sempre saputo che poteva finire, ho sfidato la legge di gravità”

“Mi sono fatto trasportare dalle emozioni…Non mi pento… So che ogni mia scelta mi porterà qualcosa di bello…Abbiamo inseguito gli attimi e, dal nostro amore, è nata Luna Marì. Ma, poi, ci siamo resi conto che avevamo obiettivi diversi. Non mi pento, doveva andare così…Fra lei e De Martino spero duri per sempre”. Nonostante abbia sofferto per la situazione, non può che augurare il meglio a Belen.

Per quanto riguarda Luna Marì ha svelato un suo timore: “La paura di non veder crescere mia figlia tutti i giorni, essendo io e sua madre separati. La curiosità di vedere ogni suo cambiamento è impagabile”. Poi ha aggiunto che sarebbe opportuno non forzare nulla sia per il bene della figlia che di Santiago: “Se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare”.

“Ci sentiamo solo per bambina”

Prima di entrare nella casa del Gf Vip Antonino e Belen si sentivano solo per questioni inerenti a Luna Marì. Ora la piccola sta con la madre e Stefano l’ha accolta a braccia aperte.

Non sarà facile per Antonino starle lontano. Fatto sta che quando il suo percorso televisivo terminerà potrà recuperare tutto il tempo perduto con lei che rappresenta la sua priorità assoluta.