Tomaso Trussardi sostituisce Michelle con lei: bellissima e che conoscete tutti

Tomaso Trussardi è stato al centro del gossip per vari mesi in seguito all’annuncio del divorzio con Michelle Hunziker e da allora non è uscito dallo scoperto con nessun altra donna. Si sta dedicando al lavoro e, nonostante i vari impegni, riesce sempre a trascorrere del tempo con le figlie.

Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere tanti scatti sul suo profilo Instagram. In uno pubblicato di recente compare una ragazza bellissima. Che sia la volta buona per lui? Andiamo a scoprire come stanno realmente le cose.

Dopo 10 anni di matrimonio la coppia ha annunciato tramite un comunicato stampa la decisione di prendere strade diverse. Michelle Hunziker ha trascorso l’estate in Sardegna, la splendida isola dove vive Giovanni Angiolini. Il dottore più affascinante d’Italia è stato stregato dalla sua bellezza, ma proprio lei ha deciso di mettere la parola fine alla frequentazione.

Tomaso Trussardi, invece, è stato visto in compagnia di belle donne. Una volta è stato beccato in compagnia della sorella Gaia e altre volte in compagnia di Naomi Michelini, nipote assistente di Elisabetta Franchi. Tuttavia le faccende sono subito finite nel dimenticatoio. Di recente gli utenti social hanno notato uno scatto pubblicato da lui su Instagram che ritrae una delle giovani più belle del mondo della musica internazionale. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Una modella d’eccezione per Trussardi

La ragazza in questione non è altro che la cantante Dua Lipa. Ha indossato un capo d’abbigliamento di una delle innumerevoli collezioni. Andando nello specifico, ha optato per un vestito nero corto a maniche lunghe. Anche la scelta degli accessori è impeccabile.

Nella vita privata di Tommaso Trussardi, quindi, non c’è ancora nessuna donna che gli ha rubato il cuore. I fan sperano sempre in un ritorno di fiamma col Michelle Hunziker, soprattutto per il bene delle figlie. I più ottimisti credono che a breve ci sarà una bellissima svolta.

Curiosità sulla cantante

Dua Lipa al momento è la cantante più pagata al mondo. Nata il 22 agosto 1995 a Londra, si è fatta conoscere in tutto il pianeta sia per la sua fantastica musica che per l’indiscussa bellezza. Le canzoni più note sono Bhe the one, Love again, Psychal e New Rules.

È anche testimonial dal 2017 della casa di moda italiana Patrizia Pepe e dal 2019 di quella anglo-spagnola Pepe Jeans. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata 3 Grammy e 6 Brit Award.