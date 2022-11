Amadeus, matrimonio fatto a pezzi: dopo tanti anni è finita miseramente

Amadeus è uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano. Probabilmente per la terza volta sarà conduttore del Festival di Sanremo. Per avere la certezza non ci resta che attendere, del resto febbraio è ancora lontano.

Nonostante abbia avuto tante gratificazioni da un punto di vista professionale, non si può dire lo stesso nella vita privata. Purtroppo è stato costretto ad affrontare un addio che ha spiazzato anche i suoi fan. Aria di crisi? Andiamo a scoprire come stanno le cose.

Tutti sono concordi nel dire che è impensabile non vedere nel piccolo schermo Amadeus, in quanto entra quasi tutte le sere nelle case degli italiani con il programma I soliti ignoti. Il programma entusiasma sia grandi che piccini, ragion per cui garantisce alla Rai ottimi risultati in termini di ascolti.

Molti sperano di rivederlo sul palco dell’Ariston in compagnia dell’inseparabile Rosario Fiorello, dato che insieme rappresentano una formidabile coppia. Sicuramente sarà una grande soddisfazione per il conduttore. Coloro che lo seguono fin dai suoi primi esordi sanno bene che la sua vita è stata un susseguirsi di alti e bassi. Infatti ha dovuto affrontare un dolore inimmaginabile a causa di determinate circostanze. La faccenda include Giovanna Civitillo? In realtà la risposta lascerà a bocca aperta.

Un addio inaspettato

Il periodo buio vissuto da Amadeus riguarda la separazione dalla prima moglie Marisa Di Martino. Sono stati sposati per ben 14 anni, dal 1993 al 2007, e dal loro amore è nata nel 1997 Alice Sebastiani. Della donna si sa ben poco perché non appartiene al mondo dello spettacolo, dunque la sua figura è avvolta nel manto del mistero.

La separazione è stata molto sofferta, ma inevitabile. Non sono mai stati svelati i motivi che hanno spino entrambi a dirsi addio. A prescindere da questa decisione sono rimasti in buoni rapporti. L’unica foto recente dell’ex moglie è quella che la ritrae accanto ad Alice nel giorno della laurea.

Galeotto fu il set de L’Eredità

Successivamente Amadeus ha conosciuto Giovanna sul set de L’Eredità, dove lavorava come valletta mentre lui era il conduttore. È stato lui a fare il primo passo, però Giovanna non gli ha dato subito una risposta positiva. Alla fine si è convinta e Amadeus è riuscito a conquistare il suo cuore.

Nel 2009 è nato il figlio José Alberto e nello stesso anno sono convolati a nozze nella chiesa di Sant’Anna di Città del Vaticano. Ancora oggi sono innamoratissimi e vivono la loro relazione lontano dal gossip.