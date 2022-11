“Speriamo non mi becchi la finanza”: Tina Cipollari gela Maria De Filippi

L’opinionista ironizza con Maria sulla fatto che dietro le quinte ha allestito un banchetto per vendere le copie del suo libro Piume di struzzo.

Tina Cipollari e il suo tentativo di vendita non autorizzato delle copie del suo stesso manoscritto… E ora è polemica!

Nella puntata di giovedì 3 novembre dello show di Canale 5 dedicato ai sentimenti Uomini e Donne, condotto dalla splendida Queen Mary, l’opinionista Tina Cipollari ha mostrato di nuovo in studio il suo libro dal titolo “Piume di struzzo”. L’opinionista ha poi scherzato, dicendo che dietro le quinte aveva allestito un banchetto per venderne a chi lo volesse delle copie in “nero” e senza aver pagato l’Iva. Che cosa? I telespettatori, decisamente basiti, hanno iniziato a sentirsi male: la donna si era resa conto della gravità della sua affermazione?

Spera che non la becchi la finanza

Tina- non contenta- ha poi aggiunto: “Speriamo che non mi becchi la finanza”. A quel punto il pubblico in studio è scoppiato a ridere. Da quando è uscito il suo nuovo libro, l’opinionista non perde mai e poi mai l’assai ghiotta occasione per promuoverlo e invitare i telespettatori e i presenti a correre in libreria ad acquistarlo. Tutto ciò accade fra le remore della conduttrice Maria De Filippi, la quale ogni volta deve chiederle di metterlo via, perché -in- realtà Tina non potrebbe fare pubblicità in televisione, perlomeno non in quel contesto, ma lei prosegue imperterrita nella sua strada, nonostante altre proteste da parte della conduttrice. E in molti si chiedono se ora la moglie di Costanzo voglia prendere o meno provvedimenti in merito, oppure no… Ma andiamo avanti con il racconto dei fatti…

Ha provato a venderlo anche a Gemma

Poi la donna, non contenta, oltre a portarselo sempre dietro durante le varie registrazioni e mostrarlo a gogo sui Social, ha cercato di venderlo anche a dame e cavalieri. Persino alla sua grande nemica di sempre, ovvero Gemma Galgani, nonostante ora ami prendersela soprattutto con Pinuccia. E così anche con lei ha dato vita a una gag, assolutamente irresistibile, durante la quale le ha proposto di regalarglielo, ma poi…

Ma poi le ha detto che le avrebbe fatto il dono di una copia se lei le avesse dato i soldi. Ovviamente non si trattava- più- a quel punto di un regalo! La dama non si è sconvolta più di tanto, è stata al gioco, anche se si è notato che fosse in grande imbarazzo, forse sapendo anche lei che la biondissima vamp stesse esagerando un po’ troppo a mettere in mostra la sua ultima fatica letteraria. E ora il vasto popolo del Web si chiede se – in realtà- anche questo ennesimo teatrino non sia stato in precedenza costruito a tavolino al fine di mettere ancora una volta in luce la Cipollari e il suo libro.