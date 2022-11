Victoria Cabello, l’infame malattia: “Un puzzle di schifezze”

Di che malattia soffre la conduttrice Victoria Cabello e che l’ha per qualche anno costretta ad allontanarsi dal mondo della TV? Le sue dichiarazioni hanno lasciato basiti i suoi fan che ora sono seriamente preoccupati per lei e per la sua salute.

Sembra che Victoria Cabello abbia sofferto di una brutta malattia di natura -però- indotta e non spontanea, di che cosa si tratta? Le sue parole che sono un autentico pugno allo stomaco…

La malattia di Lyme è dovuta da una puntura di zecca e Victoria Cabello ha rivelato di averla. Queste le sue parole a riguardo: ” Ho avuto problemi cognitivi, dalla perdita della memoria a breve termine, al vedere doppio, alla febbre, all’artrite reumatoide. Non riuscivo a camminare. Dopo un anno e mezzo, grazie all’ospedale “Sacco” di Milano, sono riuscita a capire cosa avessi. Ho trovato dei medici, prima, che mi hanno detto che ero matta, che dovevo tornare a lavorare… “. A questo punto i suoi fan, compresi quelli che si possono definire come i fedelissimi, hanno iniziato a rizzare le antenne e a preoccuparsi seriamente. Ma poi lei li ha rassicurati dicendo: “Comunque, oggi posso dire di stare bene, a tal punto che poi mi sono buttata in un programma televisivo faticoso dal punto di vista dello stress fisico ed emotivo, così da dimostrare a me stessa di averla superata”.

Il suo ritorno in TV

Victoria Cabello ha -quindi- sancito il suo ritorno alla TV con Pechino Express, dove ha partecipato in coppia con Paride Vitale, suo manager e amico fraterno. A tal proposito ha dichiarato: ” Era la scossa che mi serviva per uscire dalla bolla che mi ero creata”.

Prima di accettare- infatti- ha dovuto combattere contro varie paure, come ha spiegato al Corriere: “Per via della mia malattia ho passato un periodo molto debilitante: avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv”.

Le hanno dato della pazza

La Cabello ha combattuto- lo ribadiamo ancora una volta- contro la malattia di Lyme. Di che cosa si tratta e come si contrae? Si tratta- in pratica- di un morbo che ha contratto durante un viaggio all’estero, nonché di una malattia infettiva trasmessa dalla puntura di zecche che per anni l’ha costretta a rimanere a letto, semi paralizzata e lontana dalla TV anche alla luce dei problemi di memoria. A tal proposito ha raccontato: ” I medici mi dicevano che ero pazza, depressa, che mi dovevo trovare un fidanzato. La borreliosi è una malattia subdola, ti dà mille sintomi che non c’entrano nulla l’uno con l’altro, un puzzle di schifezze”.

Per Victoria Cabello è giunta come un fulmine a cielo sereno la scoperta della malattia che le ha distrutto la vita.

“Facevo fatica a scandire le parole, a camminare, non ricordavo una chiamata fatta il giorno prima. Stavo male, ma nessuno mi credeva”. I medici- poi- non riuscivano ad individuare la causa del malessere della conduttrice e -dunque- a dare un nome ben preciso al suo disturbo, tanto da minimizzare i sintomi che diventavano – per la verità- sempre più pesanti da tollerare.

Dopo aver ripreso saldamente in mano le redini della sua vita, Victoria vuole provare nuove esperienze lavorative: “Non sono quella che sta male se non viene fotografata e ho passato molti anni in cui non riuscivo a cenare fuori con gli amici perché dovevo firmare autografi; non mi manca questa cosa. Quello che mi interessa adesso è mettermi alla prova con progetti che siano davvero nelle mie corde“.