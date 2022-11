Ricoverato in Turchia: Can Yaman allarma tutti | Le sue condizioni

A breve distanza dall’ultima sconvolgente notizia riguardante Can Yaman, i fan scoprono ora che l’attore non solo si è infortunato, ma che sembra anche aver preferito tornare in Turchia anziché in Italia… Ma che cosa è davvero accaduto? Ve lo sveliamo noi…

Non è bastato l’improvviso gelo calato tra Can Yaman e Francesca Chillemi. Eh no! Ora le fan dell’attore turco devono venire necessariamente a patti con un’altra triste notizia. Sembra- infatti -che l’uomo abbia subito un infortunio al piede e che abbia lasciato Budapest per tornare in Turchia…

Non è ancora chiaro come abbia fatto Can Yaman a farsi tanto male. La notizia è stata divulgata dalla maggior parte dei siti internet incorporandola a quella della “rottura” tra l’attore turco e Francesca Chillemi. Sul Web si legge infatti solo che lui in questo momento è alle prese con un infortunio al piede e che sta affrontando il ricovero in Turchia, il suo Paese natale.

Come si è infortunato?

E’ incerto dunque anche come nello specifico si sia fatto male Can Yaman: se durante le riprese di “El Turco”, o fuori dal set. A tal proposito, sorge spontaneo chiedersi se le riprese della serie TV siano state sospese, oppure se la produzione stia procedendo con scene che non implicano la sua presenza che al momento non può- ovviamente- essere confermata. E le sue fan ora come ora preparano i fazzoletti!

Non è tornato a Roma

Certo è- invece- che in questo momento Yaman non si trova più a Budapest, ma in Turchia. Anche in questo caso, non si sa per quale motivo ’attore abbia scelto di tornare a Istanbul e non a Roma. Qualcuno ha ovviamente già ipotizzato che tale decisione sia dovuta a quanto sta accadendo con Francesca Chillemi, ma fino a che uno dei due attori non si pronuncerà in merito alla questione, non ci è dato sapere la verità. E poi, non erano solo grandi amici? Chi o che cosa- in tal caso- li avrebbe fatti litigare in maniera così furiosa?

Quel che sappiamo è che l’attore turco è un grandissimo professionista e che non deluderà in nessun caso ne la produzione e ne tantomeno i suoi fan, sempre più numerosi, dal momento che in un modo o nell’atro – come del resto ha sempre fatto – terrà fede fino in fondo agli impegni presi e riuscirà a tenere fede a quanto concordato. Ma ora lui deve riposare per stare ben presto meglio e riuscire così a tornare sul set. Le chiacchiere ora come ora non servono e lui non vuole darci adito: a ben altro a cui pensare!