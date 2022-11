Gf Vip 7, la regia non se n’è proprio accorta: ripresa gieffina mentre è nuda

Grande Fratello Vip 7, altro nuovissimo colpo di scena per quel che riguarda la nuova edizione del padre di tutti i reality, che a quanto pare non smetterà oramai fino alla fine di regalarci assai scoppiettanti colpi di scena. E ora la regia ora non si rende conto di una gieffina in deshabille…

L’errore stavolta a quanto pare proviene dalla “stanza dei bottoni”: una gieffina è stata inquadrata in una mise assai sconveniente… I telespettatori divertiti ma anche basiti innanzi a tale visione…

La diretta della Casa più spiata d’Italia che va avanti 24 ore su 24 spesso è oggetto di censure che la produzione mette in atto quando c’è qualcosa che viene ritenuto poco idoneo a essere trasmesso. A volte vengono spenti i microfoni, altre vengono spostate repentinamente le inquadrature delle telecamere della diretta. Questa volta- però- qualcosa è sfuggito all’occhio del Grande Fratello. E l’errore è stato subito notato dai fan del padre di tutti i reality, in versione vip, che quest’anno è giunto alla sua settima edizione.

Un imperdonabile errore della regia

Di che cosa si tratta? Ci basti innanzitutto dire che ovviamente i gieffini, essendo proprio costretti a vivere per tutta la durata della loro stessa permanenza all’interno di suddetta Casa devono pertanto anche fare come si suolo dire “i propri comodi” di tanto in tanto, quali nutrirsi, dormire e dare adito alle proprie funzioni vitali, quindi andare anche in bagno, tanto per capirci! Ma è altrettanto ovvio che in quei momenti debbano godere- anche per una forma di assoluto rispetto- di privacy e che- pertanto- non debbano essere inquadrati. Tuttavia, a causa di un momento di mancata attenzione da parte della regia ha mostrato ai telespettatori un momento tanto delicato che ha visto come indiscussa protagonista una concorrente…

Patrizia Rossetti nel mirino

La “vittima” per così dire è stata Patrizia Rossetti, che coinvolta in un gioco di squadra si è involontariamente offerta alle telecamere della regia non esattamente in modo appropriato. E questo ha irritato– e non poco- i suoi fan, compresi- chiaramente- quelli della prima ora. Ma andiamo ora con il racconto dei fatti…

Durante la notte la regina delle televendite è stata tra le grandi protagoniste del gioco “obbligo o verità” andato in scena nel salotto della casa. La presentatrice si è dovuta scambiare i vestiti con Alberto De Pisis. I due si sono . spogliati e rivestiti in giardino. Alla regia deve essere sfuggito il controllo della situazione perché non ha censurato Patrizia, che è apparsa in video priva di reggiseno! E così è diventato in men che non si dica virale il video che la mostra in topless. Ma, oltre al malcontento dei suoi sostenitori, c’è anche chi si è complimentato con lei per la sua straordinaria fisicità.