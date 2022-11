“Sei gay?”: Gianni Sperti dopo tanti anni esce allo scoperto

Eterosessuale, omosessuale o bisessuale? Gianni Sperti sceglie la funzione ‘Fammi una domanda’ su Instagram Stories e, inevitabilmente, alcuni follower, soprattutto quelli più curiosi, hanno deciso di chiedere qualche dettaglio sulla vita privata dello storico opinionista fisso di Uomini & Donne. E lui che fa? Risponde ed esce allo scoperto…

Ha aleggiato per molto, forse pure troppo tempo, l’incognita sul reale orientamento sessuale dell’ex ballerino e oggi opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti... Ma come stanno veramente le cose? Fuori la verità!

I più sono al corrente del suo matrimonio conclusosi da molto tempo oramai con la soubrette Paola Barale, dopo di che Gianni Sperti sembra non essersi mai più legato a nessuna, motivo per cui si è susseguito un lungo chiacchiericcio riguardo al suo possibile orientamento sessuale. Tra l’altro quando si parla di amore lui tende sempre a chiudersi a riccio e ciò ha insospettito – e non poco- i suoi sostenitori che ora vogliono necessariamente saperne ben di più a riguardo.

La risposta di Gianni

Da tempo le voci di una presunta omosessualità di Sperti, ex marito di Paola Barale, si rincorrono con una certa insistenza. Alcuni follower, approfittando dell’assai ghiotta possibilità di interagire in modo diretto con lui, hanno iniziato a chiedergli se sia effettivamente gay. In maniera vaga, Gianni Sperti ha risposto: “È un complimento”. Decisamente brillante anche la risposta alla domanda “Sei omosessuale o etero?”: “Sessuale”. Insomma, se morivate dalla voglia di sapere qualcosa in più sulla vita privata dell’ex tronista, resterete inevitabilmente delusi, o forse no?

Non ha trovato l’amore nemmeno da Maria

Da svariate edizioni poi Gianni è parte del cast fisso della trasmissione condotta da Queen Mary Uomini e Donne, dove persone appartenenti a tutte le più disparate età, tentano di trovare la propria anima gemella, e forse trovandosi già di per se a contatto con un programma dal seguente contenuto, ai più sarà parso assai trano che il buon Gianni non abbia voluto o potuto approfittarne per rifarsi una vita. Ma ad altri non sono nemmeno sfuggiti i complimenti che rivolge sovente a Ida Platano, vera star della trasmissione. Tuttavia, al di là, di qualche parola non si è mai spinto oltre.

Per molti poi l’uomo è semplicemente molto riservato ed estremamente geloso della propria privacy, ragion per cui esso non intende lasciar trapelare alcuna notizia riguardante la sua sfera sentimentale e privata, che come tale deve necessariamente e assolutamente rimanere. Il che -forse- rappresenterà una grande delusione per i più curiosi ma non per lui, che in questo modo può lasciare sempre quel magico alone di mistero attorno alla propria persona…