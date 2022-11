Ilary Blasi affonda Noemi Bocchi: che bastonata senza precedenti

Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di prendere strade diverse, hanno affrontato il tutto in modo completamente diverso. Lui ha preferito condurre una vita lontano da occhi indiscreti mentre lei è diventata più attiva sui social.

Da quando è tornata single condivide quotidianamente scatti e video che la ritraggono in ogni attimo della giornata. L’ultimo scatto, però, è stato visto come una sorta di frecciatina a Noemi Bocchi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ilary Blasi, stufa del peso mediatico, ha preparato le valigie ed è andata con i figli in Tanzania. Una volta rientrato in Italia, ha trascorso serate piacevoli in compagnia di amici nella villa di Sabaudia. Nel frattempo si è parlato di un ipotetico flirt con un affascinante personal trainer, il quale attraverso gli avvocati ha chiesto di non essere più menzionato.

Inoltre, secondo fonti attendibili, pare che sarà di nuovo al timone della conduzione de L‘Isola dei famosi. In realtà era un po’ scettica, ma grazie all’intervento dell’amica Silvia Toffanin e dei parenti ha cambiato idea. Fino ad oggi i follower della conduttrice non si saranno persi neanche uno scatto condiviso dal proprio idolo su Instagram. Di recente, però, una sua foto è stata condivisa su Twitter e non è passata inosservata.

Uno scatto inedito di Ilary Blasi

“A me pare una frecciatina velenosa a Totti e Noemi…Vedi che ti sei perso Francè”, ecco cosa è stato scritto nel post che accompagna una foto che ha stregato tutti gli utenti social. In pratica c’è la Blasi di spalle e i lunghi capelli biondi le coprono la schiena completamente nuda. Il jeans che indossa è un modello cut out, vale a dire che ci sono dei tagli ed è possibile vedere la pelle.

Nel giro di poco tempo ci sono stati tanti like e commenti, chiaro segno che a prescindere da tutto Ilary Blasi è molto seguita sui social. Del resto è comprensibile perché una donna bellissima come lei non può non essere ammirata.

La scelta del silenzio

Si dice anche che Ilary Blasi abbia pagato un investigatore per cogliere in flagrante Totti e Noemi, però i due uscendo allo scoperto le avrebbero messo i bastoni tra le ruote.

Nonostante si parli ancora della separazione, la neo coppia ha deciso di optare per il silenzio anche per la questione inerente alle affermazioni di Antonella Fiordelisi, concorrente nell’attuale edizione del Grande Fratello Vip.