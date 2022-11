Romina Power, purtroppo non ce l’ha fatta : il messaggio carico di dispiacere

Romina Power è ancora oggi un’artista molto amata dal grande pubblico. Gli italiani poi sono letteralmente pazzi di lei e lo sono ancora di più da quanto ha annunciato, durante una sua intervista televisiva, di essere ritornata a vivere in Puglia, dove abita tuttora il suo ex marito, ovvero Albano Carrisi, con il quale oggi è in buoni rapporti e ha ripreso a collaborare. Ma ora arriva la doccia fredda per i fan…

L’artista ha da poco lasciato un messaggio, decisamente ricco di dispiacere, ai suoi follower, sui Social. Purtroppo, non ce l’ha fatta… Ma che cosa è accaduto? Il racconto dei fatti…

Romina Power è- indubbiamente- ancora oggi una delle artiste più apprezzate e amate dagli italiani che hanno sognato ad occhi aperti quando un paio di anni fa aveva annunciato la reunion artistica con Albano, il suo ex marito, che si auguravano che con essa avvenisse un ritorno di fiamma che non c’è mai stato. I due oggi sono in buoni rapporti e si vogliono molto bene.

Sì, si amano ancora ma il loro amore si è trasformato e oggi si amano come due fratelli, tant’è che il cantante di Cellino San Marco, l’ha definita nel corso di una sua intervista come una sorella. Ma. nonostante ciò, pare che Loredana Lecciso, da anni compagna dell’ artista, con il quale ha messo a mondo due figli che oggi sono grandicelli, sia ancora molto gelosa. E pare che la sua gelosia e l’astio verso la sua ex moglie della sua dolce metà siano aumentati quando lei ha deciso di tornare a vivere in Puglia, una terra che porta nel cuore.

E’ tornata in Puglia

Chiaramente la notizia, che Romina ha dato durante un sua recente ospitata a Verissimo, condotto dalla meravigliosa Silvia Toffanin, ha reso molto felici i suoi fan, compresi quelli della prima ora, che ora sanno che la loro artista del cuore è tornata in qualche maniera “a casa”. Questo le consente di stare maggiormente vicina alla figlia Romina Jr, oggi vera star di Oggi è un altro giorno, e all’amatissimo figlio Yari con il quale ha un rapporto speciale e sovente è anche apparsa sui Social, sebbene lui sia -in realtà- una persona molto schiva e non ami molto apparire, ma per mamma Romina ha fatto-come si suol dire- ” uno strappo alla regola”.

L’annuncio che ha spezzato il cuore ai fan

La donna è- invece- piuttosto attiva sui Social, in particolare su Instagram, ove gestisce personalmente un suo profilo personale che- come è anche normale che sia- può anche contare su un numero molto elevato di ” seguaci”. Qui, quando gli impegni lo consentono, ama mantenere un filo costante con i suoi fan, non solo mandato dei saluti ma anche pubblicando delle foto squisitamente amarcord. Ma ora il messaggio che ha voluto dare loro, tramite un video decisamente dettagliato, non ha un tema molto gioioso, anzi! E così loro sono rimasti basiti e con il cuore a pezzi…

Purtroppo l’artista ha dovuto svelare che, a causa di alcuni problemi di salute, che saranno ben presto risolti, non avrebbe potuto presenziare a un evento imminente per il quale era attesissima a Lecce. Accanto a lei il suo medico curante che insieme a lei ha spiegato che si tratta di problemi di deambulazione, che-come sappiamo- già da un po’ di tempo preoccupano la donna. Non per nulla un utente ha commentato dicendo: ” Cara, questa situazione ti sta proprio snervando“. Non ci resta- dunque- che augurare una pronta guarigione alla splendida Romina!