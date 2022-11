Francesca Chillemi devastata: piange da giorni | Purtroppo è finita così

La bellissima Francesca Chillemi dal suo esordio non ha mai arrestato la sua ascesa, non per nulla di recente ha macinato un altro grande successo con Viola Come Il Mare. Ma questo per lei sembra non essere affatto un periodo roseo…

Che cosa è successo o che cosa sta succedendo all’interni della vita della bellissima Francesca Chillemi da farla piangere lacrime assai amare…

Stiamo parlando di un’attrice nostrana senza la benché minima ombra di dubbio bellissima e bravissima, che fin da quando ha messo piede nel mondo della settima arte, sebbene la sua carriera sia maggiormente concentrata sulla fiction , non ha mai e poi mai arrestato la sua scalata verso l’apice. E oggi è tra le più amate dagli italiani.

Un successo inarrestabile per lei

Recentemente Francesca, accanto all’attuale e indiscusso uomo più desiderato, l’affascinante attore turco Can Yaman, ha macinato un nuovissimo successo con la serie TV Viola Come Il Mare, ma i suoi impegni lavorativi non si fermano certamente qui, visto che è ormai alle porte anche il ritorno imminente di un’altra fiction, quella che l’ha resa realmente famosa al Grande Pubblico, ovvero Che Dio Ci Aiuti, e sembra che sia da ricercare proprio qui la causa primaria del suo male interiore che la sta facendo struggere di lacrime…

La dedica dolcissima alla sua adorata collega

Lavorando per diversi anni accanto alla bravissima Elena Sofia Ricci, è innegabile che tra le due sia nata una forte solidarietà, ma la donna adesso pare aver maturato la decisione di lasciare il ruolo di Suor Angela: l’attrice- infatti- nei giorni scorsi ha girato la sua ultima puntata con l’ultimo ciak che l’ha vista impegnata sul set di questa serie. Per l’occasione Francesca Chillemi, legatissima alla Ricci, le ha fatto una dolcissima dedica su Instagram che è diventata in men che non si dica virale e che ha fatto incetta di commenti tenerissimi e di like.

E dopo averla letta la Ricci ha subito risposto: “Amoreeeee mio! Basta! Sto piangendo da quattro giorni! Ti amoooo”. A soffrire più di tutti l’addio di Elena Sofia Ricci, oltre a tutto il pubblico della serie, è stata – sicuramente- ” la nostra” meravigliosa Francesca Chillemi, che – a quanto pare- avrebbe anche litigato, e pure furiosamente, con Can Yaman. Al momento nessuno dei due ha smentito la faccenda e nemmeno voluto lasciare una smentita. E i fan ora sono molto preoccupati dal momento che li amano moltissimo come coppia televisiva, sebbene in molti sognino di vederli insieme anche nella vita reale.