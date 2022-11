Principe Archie, nonostante nonno Carlo l’ha ripudiato è identico a lui: che somiglianza!

La nuova foto del principino Archie ha fatto emozionare tutti quanti. Il piccolo è identico a papà Harry e nonno Carlo III, lo avete notato? Gli inglesi lo hanno subito notato… Peccato che il suo caro nonno lo abbia ripudiato…

È la nuova dinastia della famiglia Reale che sta man mano crescendo e si ritrova essere sulle prime pagine dei giornali. Del resto – si sa- che è da sempre argomento di grande chiacchiericcio e se ci sta di mezzo il nuovo Re d’ Inghilterra poi…

Siamo abituati a vedere sempre i figli di William e Kate, mentre quelli Harry e Meghan risultano essere sempre un pochino più in disparte, sebbene sovente la Stampa li stia etichettando come quasi invisibili. Ma, nonostante ciò, in questi giorni sono uscite due nuove foto del Principino Archie dove si può notare in men che non si dica un aspetto. Quale? Il fatto che la somiglianza sia con il papà Harry che il Re Carlo III sia- a dir poco- impressionante! Che gocce d’acqua!

Meghan è sempre nel mirino

Meghan Markle ha voluto lasciarsi in qualche modo la famiglia Reale alle spalle, tanto che poi in un attimo Harry si è ritrovato a Los Angeles a svolgere una vita decisamente tranquilla e- persino- talvolta defilata. L’ex attrice ha rilasciato una intervista bomba alla sua vicina di casa e presentatrice di fama internazionale Oprah Winfrey che è andata in onda sulla CBS in data 7 marzo.

Nonostante, calendario e agende alla mano, siano passati moltissimi mesi da essa , ciò che è emerso ha scosso in maniera molto forte e decisa l’opinione pubblica, oltre che dare alla mitica Royal Family un motivo in più per girare le spalle al Principe Harry.

Dulcis in fundo, ma- ovviamente- si fa per dire, a settembre è mancata la Regina Elisabetta e da allora i rapporti con Carlo III e William sono andati sempre di più in negativo. E ora pare che non la possano proprio vedere!

Lei ha sofferto di depressione

Durante l’intervista Meghan ha parlato anche di Archie e di come sia stato duro il periodo durante la sua gravidanza. In effetti, secondo il suo racconto, questo evento non è stato preso nel migliore dei modi. Prima di tutto è stato annunciato che il piccolo non avrebbe avuto alcun titolo reale e alcuna forma protezione. Inoltre pare che tutto questo sembra essere stato causato dal presunto colore della pelle che avrebbe assunto alla nascita. La preoccupazione più grande della Royal Family è sempre stata quella, viste le origini e le caratteristiche della bella Markle ed è da qui che la donna ha iniziato ad accusare i suoi membri di razzismo.

In piena gravidanza Meghan ha iniziato ad avere paura e soffrire di una fortissima depressione. Harry ha accolto il grido d’aiuto della moglie della quale è follemente innamorato e ha solo voluto proteggere lei e il bambino portandoli via dall’Inghilterra il prima possibile, suscitando l’ira della nonna, del padre e del fratello maggiore.

Parlando un attimo del principino Archie, il primogenito di Harry e Meghan, che possiamo dire? In primis che sta crescendo felice e ben lontano da tutto ciò che riguarda il protocollo reale e la famiglia di Harry. La sua casa è sita a Los Angeles. Una scelta- secondo molti- per nulla casuale, visto le grandi velleità artistiche della donna.

In sua diretta difesa è ” scesa in campo” la produttrice Silver Tree che sui Social, tramite un bel post, ha dichiarato: ” Questa è Meg. Una persona reale, non una storia di copertina. È una delle mie più vicine e care amiche. È l’amica che insiste per ascoltare sempre i dettagli della tua vita, della tua giornata, prima della sua”

La loro preziosa amicizia è stata testimoniata da una serie di deliziosi scatti che mostrano le due donne insieme e poi anche Archie. Il piccolo si vede in qualche scatto mentre gioca e corre felice e così possiamo notare la somiglianza, davvero lampante e straordinaria, con papà Harry con i suoi capelli rossi e Re Carlo III quando era giovane. Ma poi è stato tutto prontamente rimosso. Sta di fatto che la somiglianza c’è e pure tanta!