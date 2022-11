Ballando con le stelle, le condizioni del ballerino colpito da ischemia: lacrime per i fan

Un concorrente del programma danzereccio di Rai Uno, condotto dalla splendida Milly Carlucci, tempo fa è stato colpito da una brutta malattia, il che ha gettato nello sconforto il parterre del programma, le sue condizioni odierne… Ma sapete di chi stiamo parlando?

Le condizioni attuali di un concorrente di Ballando con le Stelle che ha avuto la sfortuna di essere stato colpito da una malattia che si è anche reiterata più volte nel corso del tempo preoccupano- e non poco- i telespettatori, sempre più numerosi… Come sta ora?

Dobbiamo dire fin da subito- per assoluto dovere di cronaca- che il fatto non è propriamente recente e sembra risalire all’ormai lontano 2016. Inoltre il concorrente che ha avuto problemi di salute, da non sottovalutare, èLuca Sguazzini: l’uomo, classe 1988, è un modello e fotomodello originario di Torino. Nella sua vita ha girato il mondo, tra Australia, Giordania e Indonesia. Nel 2016 ha accettato di partecipare al dance show di Milly Carlucci nell’edizione vinta dall’ affascinante Iago Garcia e composta da un cast che, tra gli altri, ha visto scendere in pista da Rita Pavone, Asia Argento, Salvo Sottile e Platinette.

E’ stato colpito da ischemie

Dopo le ischemie cerebrali che lo hanno colpito, Luca Sguazzini al momento si trova in ospedale per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. La notizia del malore del modello 34enne è arrivata nelle scorse ore dal programma Ballando con le stelle di cui è stato concorrente – lo ribadiamo nuovamente- nel 2016. Ovviamente da quel preciso istante i suoi fan, così come i telespettatori della nota trasmissione di Mamma Rai, si sono uniti a lui in un unico grande abbraccio, ricco di affetto e di tanta speranza.

Lui è grato di essere vivo

“Sono così incredibilmente grato di essere vivo e per il supporto che abbiamo ricevuto da tutti voi” ha scritto il giovane tra le sue storie Instagram, a corredo di una foto che lo mostra sorridente a letto. Accanto a lui la compagna Sara Bertagnolli che qualche mese fa lo ha reso padre di una figlia che è la luce dei suoi occhi.

Ed è sempre con lei, con la piccola nata lo scorso aprile, che si mostra ancora in un’altra immagine, sereno durante una videochiamata con la sua adorata famiglia. Al momento l’ex concorrente di Ballando sta affrontando gli esami medici necessari per comprendere le cause dei tre episodi di ischemia e, in particolare, la mielografia che che – come si legge sulla pagina social Leave Everything and Wander dedicata ai suoi viaggi insieme alla compagna – serve per rilevare patologie a carico del midollo spinale che non sono affatto da sottovalutare.