Mediaset, la scandalosa rivelazione del volto noto: “Facevano le prostitute”

Da qualche ora sul web si sta parlando di un’intervista fatta a un volto noto nel mondo dello spettacolo italiano. Le sue parole non sono passate inosservate, dunque stanno facendo discutere.

Andando nello specifico, la persona in questione è stata intervistata da una nota conduttrice della Rai. Volete un indizio? Ha vinto una delle prime edizioni del Grande Fratello e ha partecipato anche qualche anno fai a L’Isola dei famosi. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

Molti personaggi pubblici tendono a condividere la propria vita sui social. In questo modo si crea un rapporto con i follower che non smettono mai di seguire il proprio idolo. Purtroppo in alcuni casi capita che vengano svelati dei retroscena del tutto inaspettati. Da qualche ora, per esempio, il pubblico della Rai ha assistito a un’intervista fatta da Francesca Fagnani nello studio di Belve.

L’ospite della serata è stata la vincitrice del Grande Fratello 3, ovvero Floriana Secondi. Una volta terminato il reality ha cercato di crearsi un piccolo spazio nel mondo dello spettacolo, riuscendo nel suo intento. È stata invitata tante volte nei salotti di Barbara D’Urso dove aveva già parlato di alcuni problemi nella vita privata. Adesso ha svelato un altro retroscena del suo passato doloroso.

“Sigarette spente sul corpo”

“Mia mamma e mia nonna erano prostitute, ho subito violenze, tante le botte e anche sigarette spente sul corpo, ho ancora dei segni evidenti addosso…Dicevano che mi inventavo le cose, pensavo che ero io la matta. Chiesi a un’assistente sociale di andare a indagare al Tribunale dei Minori e lei lesse che erano realtà quelle che dicevo. Era tutto vero: mia mamma era una prostituta, aveva tanti problemi, e anche mia nonna”.

Poi ha proseguito nel suo discorso: “Di abusi fisici ne ho vissuti tanti, me li ricordo. Di botte tantissime, dalla mattina alla sera. Ne ho prese tante tante…Purtroppo c’è scritto tutto al Tribunale dei Minori ho ancora i segni addosso”.

“Floriana non mi vuole vedere”

Tempo fa i giornalisti più temerari sono riusciti a incontrare la madre dell’ex gieffina e ha sbalordito tutti con le sue esternazioni: “Floriana non mi vuole vedere veramente. Non ci vuole niente a citofonare, tutti sanno che abito qui. E poi una cosa: mica sei Monica Bellucci che te l’atteggi”.

Subito dopo ha rincarato la dose: “Finiscila poi di dire che ti ho rotto il naso, la natura ti ha fatto il naso così a patata. Floriana non va in tv per me, ma per lei, per l’audience. Ma andasse a zappare la terra visto che nella sua vita non ha mai lavorato”.