Re Carlo III è disperato: tutti i suoi segreti ora sono pubblici

Le vicende della famiglia reale inglese affascinano da sempre sia i sudditi che l’intero pianeta. La morte della Regina Elisabetta, per esempio, ha lasciato il segno in tutti noi e ora sul trono c’è il primogenito Re Carlo III con la consorte Camilla.

Il titolo di re sicuramente gli avrà dato nuovi impegni e responsabilità, ma ora la corte sta tremando per via di The crown 5 che a breve andrà in onda su Netflix. Non sono mancate le critiche, a cui il creatore della serie ha replicato. Ecco il motivo di tanta preoccupazione.

The Crown è una serie che ruota attorno alla vita e al regno della regina Elisabetta II. La prima è andata in onda nel 2016 con 10 episodi e ha riscosso un notevole successo, ragion per cui si è arrivati alla quinta stagione. Quest’ultima sarà concentrata soprattutto sugli anni 90 e verrà pubblicata su Netflix il 9 novembre 2022.

Andando nello specifico, l’arco temporale è compreso tra il 1991 e il 1997, periodo difficile per la famiglia reale a causa delle dinamiche che si svilupparono tra le mura del palazzo. I protagonisti indiscussi, dunque, saranno Lady Diana e il Re Carlo III, allora ancora un principe.

“Gli anni 90 sono stati un periodo difficile per la famiglia reale”

Il matrimonio di Lady Diana e Carlo era ormai giunto al capolinea. Non solo l’attuale Re in quel periodo aveva riferito durante un’intervista di aver tradito la consorte, ma la consorte uscì allo scoperto con il cardiochirurgo pakistano Hasnat Khan ‘l’unico che non l’avrebbe mai usata o tradita’. Insomma la quinta stagione non sarà gradita dal Re perché ripercorrerà dei momenti poco piacevoli e teme che la sua immagine possa essere compromessa.

A tal proposito è intervenuto il creatore della serie Peter Morgan: “Gli anni 90 sono stati un periodo difficile per la famiglia reale e Re Carlo avrà quasi certamente dei ricordi dolorosi di quegli anni, ma questo non significa che, con il senno di poi, la storia non sarà gentile con lui o con la monarchia. Lo spettacolo certamente non lo è…Le persone sono più comprensive e compassionevoli di quanto ci aspettiamo a volte”.

Curiosità sulla serie

L’attrice che indossa i panni della Regina è Imelda Stauton, attrice cantante inglese, che le somiglia vagamente secondo la critica. Si darà spazio anche al Principe William, interpretato negli episodi da Senan West.

William si iscrisse all’Eton College nel 1995 con il fratello Harry e lì trascorsero un decennio per stare il più lontano possibile dalle discussioni dei genitori.