Alberto Matano, beccato così con il marito: uno sopra l’altro

Alberto Matano è- indubbiamente- uno dei giornalisti e conduttori di Mamma Rai, più affascinanti e amati dagli italiani. Padrone di casa della Vita In Diretta, lo troviamo sempre a Ballando con le Stelle, il programma di punta del sabato sera della Rete Ammiraglia, come commentatore a bordo campo, così come a Domenica In, condotto dalla sua amica Mara Venier che l’ha anche unito in matrimonio con il suo grande amore.

Ma ora Alberto è stato beccato in uno scatto alquanto compromettente in compagnia del suo affascinante e aitante marito. I fan sono basiti!

Alberto Matano è ancora oggi uno dei personaggi più amati dagli italiani: lui non solo è bello e affascinante ma anche molto preparato e bravo. Se prima ci ha conquistato come anchorman al Tg1, poi quando è diventato conduttore ci ha letteralmente conquistati tutti quanti. E del resto, come poteva essere diversamente?

Un grandissimo professionista

Un grande, o meglio, immenso professionista, che ha dimostrato di essere fortemente in grado anche da solo di sapere condurre perfettamente anche da solo un programma così importante e seguito come La Vita in Diretta. Sia si parli di argomenti più drammatici che di altri più soft, lui non perde mai la sua ragguardevole professionalità. E poi anche quando interviene con i suoi commenti a Ballando lo fa sempre con arguzia ma anche con grande gentilezza. Immensa umanità poi la dimostra quando è ospite del salotto di Domenica In, dunque dalla sua fraterna amica Mara Venier che qualche mese fa l’ha unito in matrimonio con il suo storico compagno.

La foto che fa discutere

Le foto della cerimoni e della sue nozze sono diventate in men che non dica virali e i suoi fan, compresi chiaramente quelli che si possono definire dalla prima ora, sono stati felicissimi di vedere coronare il suo grande sogno d’amore. Lui per molto tempo aveva cercato di tenere nascosta la sua omosessualità e soprattutto l’identità del suo compagno con il preciso obiettivo di preservare la loro storia dal chiacchiericcio. Ma ora i due non si nascondono più… E ora sono stati beccati così: uno sopra l’altro!

In realtà non si tratta di alcuno scoop, ve lo diciamo fin da subito, o di uno scatto rubato, sebbene- indubbiamente- i paparazzi. che sono sempre in agguatto, sognino di beccare il giornalista in qualche suo momento privato sia da solo sia con il marito, ma di una foto che lo stesso ha pubblicato, o meglio, caricato come Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, che cura personalmente. In esso lui e il consorte sono stati ritratti in un momento di mero relax, seduti su un divano. O meglio, Alberto si è seduto sopra il suo Riccardo che guarda in macchina, mettendo in mostra un’aria stanca, forse anche assonnata, ma in ogni caso felice. E’ in tenuta molto casual. Il conduttore- invece- è sorridente e appare in forma sbagliante, oltre che impeccabile, con indosso una camicia bianca candida e un paio di jeans. La dedica? ” Semplicemente noi”.