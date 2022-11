Elisa Isoardi e la malattia scoperta in diretta: operata d’urgenza

Elisa Isoardi ha deciso di confessare un momento davvero terribile della sua vita, la scoperta del brutto male e le conseguenze. Poteva andare molto peggio. Ma l’operazione di urgenza…

Tra le conduttrici di nuova generazione che maggiormente sono state capaci di conquistare il cuore degli italiani di ogni età è impossibile non annoverare Elisa Isoardi, non solo la sua straordinaria bellezza ha bucato lo schermo, ma ha dimostrato un’incredibile professionalità tenendo le redini di programmi di grande successo. Ma nel suo passato anche un grande dolore…

La Isoardi ha condotto Linea Verde e per un periodo anche La prova del cuoco, dimostrando tutte le sue incredibili qualità, che infatti hanno trovato il sostegno dei telespettatori e oggi, per l’immensa gioia dei suoi fan, compresi- quelli della prima ora, con una nuova trasmissione. Nel suo percorso però, ci sono stati dei momenti alquanto bui, uno tra questi è la scoperta di un terribile male che ha profondamente preoccupato tutti quanti. Il suo racconto dei fatti che non può lasciare indifferenti…

Ha iniziato da giovanissima

Elisa Isoardi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello Spettacolo quando era molto giovane, ma sin da subito ha deciso di dare il massimo dell’impegno iscrivendosi alla scuola sperimentale Agorà e diplomandosi in teatro drammatico. Poi ha deciso di trasferirsi a Milano per fare la modella per grandi brand di fama internazionale, per poi decidere di puntare alla TV. E così ben presto, grazie al suo fascino e alla sua bravura. è stata notata dagli addetti ai lavori che pian piano le hanno affidato ruoli sempre più importanti.

La sua confessione

Con il passare del tempo, ha avuto modo di lavorare con grandi del mondo dell’intrattenimento, fra cui anche il compianto Fabrizio Frizzi. Ed è stata proprio la stessa, durante un’intervista a cuore aperto, nel salotto di Verissimo, a voler dedicargli un tenero ricordo: “Il primo messaggio per augurarmi ‘in bocca al lupo’ per l’inizio di un nuovo programma l’ho sempre ricevuto da lui. Mi mancano i consigli che era sempre pronto a dare […] Fabrizio Frizzi era un uomo incredibile. Lo chiamo uomo, persona, non riesco a chiamarlo collega”.

Durante un’intervista Elisa Isoardi ha deciso di parlare poi di un periodo della sua vita davvero buio, di quando- in particolare- ha scoperto un tumore e dell’operazione urgente che ha dovuto necessariamente subire. La donna ha deciso di confessare questa situazione proprio quando durante una puntata di Uno Mattina, un noto professore e medico ha parlato di possibili problemi alle corde vocali, come per esempio tumori. Prendendo spunto dal discorso, la famosa conduttrice ha confessato quello che le è successo. Queste le sue parole a riguardo: “Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra”.

Poi continua svelando quello che è accaduto in seguito alla terribile scoperta, ha tosto aggiunto: “Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce. Sono dovuta rimanere zitta per sette giorni dopo l’operazione, dopodiché ho cominciato un duro allenamento alle corde vocali”.

Ma ora tutto questo è-fortunatamente- solo un amaro ricordo…