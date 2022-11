Ilary Blasi incintissima: dentro di lei un bel maschietto

Ilary Blasi e Francesco Totti sono da mesi sono al centro dell’attenzione per via della separazione. Adesso ha avuto inizio la sentenza per capire cosa spetta all’uno e all’altra del patrimonio di famiglia.

Di recente Ilary Blasi ha condiviso una storia su Instagram che non è passata inosservata. È stato un momento molto commovente per coloro che hanno visualizzato perché in dolce attesa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ilary Blasi da quando ha detto addio all’ex capitano della Roma è tornata a essere più attiva sui social. Ogni singolo gesto, progetto e parola sono sempre stati condivisi su Instagram, dunque i follower sempre aggiornati su tutto. In estate è volata in Tanzania per poi trascorrere giornate intere nella villa di Sabaudia. Nel frattempo le sono stati attribuiti tanti flirt, come quello avuto con un personal trainer che ha chiesto di non essere più menzionato. Nel giro di poco tempo tutto è finito nel dimenticatoio.

Ilary condivide degli scatti tali da togliere il fiato perché non fanno altro che esaltare la sua indiscussa bellezza. Del resto tutti sono concordi nel dire che sia una delle donne del mondo dello spettacolo più affascinanti e più professionali. Per la loro gioia è stata riconfermata per la conduzione di L’isola dei famosi. Da qualche ora, però, si sta parlando di lei per una Instagram story e molti si stanno chiedendo se sia recente o no.

Un tuffo nel passato?

Nella storia Ilary non ha fatto altro che ricordare un momento felice della sua vita, ovvero la dolce attesa del figlio Cristian. La foto, scattata gli ultimi giorni della gravidanza, mostra la conduttrice con una pancia in bella vista. In realtà c’è un motivo ben preciso, dato che il 6 novembre è il giorno del compleanno di Cristian.

Nato nel 2005, adesso Cristian è un giovane di 17 anni. Per il suo compleanno la madre ha voluto dedicargli un pensiero per rinnovare gli auguri. Con il ragazzo, Isabel e Chanel ha un bellissimo rapporto, confermato dagli scatti che pubblica. Nonostante la separazione cerca di tutelarli, affinché non debbano subire il peso del gossip.

Nuovi progetti di vita per Totti

Anche Francesco Totti ha fatto gli auguri all’ometto di casa sui social. A differenza della moglie, ha trascorso gli ultimi mesi lontano da occhi indiscreti con Noemi Bocchi.

Si dice che stiano cercando casa per andare a vivere insieme, chiara dimostrazione che hanno intenzioni serie. Dal giorno del suo compleanno sono usciti finalmente allo scoperto e da allora si mostrano sempre uniti in luogo pubblico.