Stefano De Martino, avete visto la sorella minore? Più bella di Belen

Stefano De Martino è uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano e il merito è stato senza dubbio della sua abilità nel crearsi un proprio spazio televisivo.

Da poco è giunto al termine il programma della Rai Stasera tutto è possibile, ottenendo ottimi risultati in termini di ascolto. Per quanto riguarda la vita privata si dice che abbia una sorella ancora più bella di Belen Rodriguez. Andiamo a scoprire qualcosa sul suo conto.

Stefano De Martino ha ottenuto la popolarità partecipando a una delle vecchie edizioni di Amici di Maria De Filippi. In quel periodo era fidanzato con la cantante Emma Marrone, ma poi si sono lasciati quando ha conosciuto Belen. Il tutto è stato reso pubblico durante un ballo dei due nella fase serale del talent show e da allora hanno vissuto un amore fatto di alti e bassi.

Lei è stata fidanzata con Andrea Iannone per poi tornare con Stefano. Per l’ennesima volta si sono lasciati e lei ha conosciuto Antonino Spinalbese che ha reso padre di Luna Marí. Adesso sono di nuovo una coppia per la gioia dei fan. Tutti sono concordi nel dire che Stefano sia uno degli uomini più belli del piccolo schermo. Del resto questa caratteristica è tipica della famiglia De Martino. La sorella, per esempio, non è da meno.

Una sorella bellissima

Nata l’8 giugno 1994 a Torre Annunziata, Adelaide De Martino attualmente vive nel capoluogo lombardo in una casa che ha acquistato di recente. Nella vita svolge l’attività di modella, dato che ha tanto fascino da vendere. E’ sentimentalmente legata a Emanuele Vicorito, attore di Gomorra – La serie. La storia è stata resa pubblica da lei in persona sui social.

E ben risaputo che Stefano è molto legato alla sua famiglia, di conseguenza sfrutta il tempo libero che ha a disposizione per stare con genitori, il fratello e la sorella. Quest’ultima non ha nulla da invidiare alla famosissima cognata, anche perché su Instagram vanta di tantissimi follower su Instagram.

Stefano e Adelaide, protagonisti indiscussi per una sera

A giugno Adelaide ha spento a 28 candeline in un noto locale di Napoli. Ogni momento della festa è stato immortalato con il cellulare e colui che ha fatto scalpore è stato senza dubbio Stefano. Non era presente Belen e non è chiaro il motivo. Probabilmente aveva degli impegni lavorativi.

“Vi ho voluti tutti qui questa sera perché siete le mie persone. Non mi interessava fare numero”, ecco cosa ha scritto Adelaide ringraziando coloro che si sono presentati alla festa. Stefano ha occupato un posto d’onore perché ha fatto i salti mortali per starle accanto in un giorno speciale.